Gustavo Castillo

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 8

La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas, detuvo a Jaret Roberto Hernández Rojas, identificado como uno de los autores materiales del homicidio del delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, en Tamaulipas.

Hernández Rojas fue identificado como integrante de Los Metros, una de las facciones del cártel del Golfo, que integrantes del gabinete de seguridad señalan como un grupo relacionado con el llamado huachicol fiscal.

Según las líneas de investigación que realiza la FGR, el homicidio de Vázquez Reyna estaría relacionado con una venganza por el aseguramiento realizado en julio pasado, de un millón 800 mil litros de combustible en Reynosa, en un predio que controlaba un grupo delictivo.