Se escondía en un centro de rehabilitación en Reynosa
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 8
La Fiscalía General de la República (FGR), con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas, detuvo a Jaret Roberto Hernández Rojas, identificado como uno de los autores materiales del homicidio del delegado Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, en Tamaulipas.
Hernández Rojas fue identificado como integrante de Los Metros, una de las facciones del cártel del Golfo, que integrantes del gabinete de seguridad señalan como un grupo relacionado con el llamado huachicol fiscal.
Según las líneas de investigación que realiza la FGR, el homicidio de Vázquez Reyna estaría relacionado con una venganza por el aseguramiento realizado en julio pasado, de un millón 800 mil litros de combustible en Reynosa, en un predio que controlaba un grupo delictivo.
El Ministerio Público Federal reveló que en trabajo coordinado obtuvo
los datos de investigación necesarios para identificar un vehículo, en el que se transportaron algunos de los homicidas del fiscal, el pasado 4 de agosto en Reynosa.
Se informó que el detenido
ya contaba con una orden de aprehensión federal y que fue localizado en un centro de rehabilitación, en Reynosa, donde se escondía; en dicho lugar se le encontraron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga, indicó la FGR.
“Los datos hallados en su celular permitieron establecer, con toda precisión, su participación directa en el homicidio referido, en su calidad de miembro de Los Metros”, señaló la institución ministerial.
Hernández Rojas fue puesto a disposición de un juez federal para una audiencia inicial, en tanto se continúa con las investigaciones para aprehender a los demás responsables del asesinato.
Los Metros forman parte de una facción del cártel del Golfo integrada por grupos de sicarios conocidos como Los Escorpiones, Los Ciclones, Los Pelones y Los Talibanes, quienes además de traficar drogas a EU y armas a territorio nacional, realizan cobro de piso, extorsión, secuestro y tráfico de migrantes, señalaron autoridades federales.