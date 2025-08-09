Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 6

La Secretaría de Salud (Ssa) informó que hasta la semana epidemiológica 30 (20 al 26 de julio) se habían confirmado en México 3 mil 748 casos de sarampión y mil 114 se mantenían en estudio. Las defunciones confirmadas por laboratorio suman 14.

Si bien Chihuahua concentra 93.5 por ciento de todos los contagios con 3 mil 504, también se reportan casos en Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

El grupo de edad más afectado es el de los jóvenes de 25 a 29 años, con 514 contagios, y los niños de 1 a 4 años, con 479. De todos los casos confirmados, 92 por ciento afectó a personas sin antecedente vacunal.

En el reporte semanal sobre enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación, la dependencia federal destacó que la Organización Mundial de la Salud reportó 88 mil 853 casos confirmados en 168 países.

De acuerdo con los datos más actuales de seguimiento a los contagios de sarampión por parte de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), hasta el pasado 26 de julio, en la región de América se habían confirmado 9 mil 756 contagios.

Agrega que por fuente de infección, en México se confirmó que mil 191 contagios son casos importados, es decir, el paciente contrajo el virus fuera de nuestro país, mientras que 2 mil 345 están relacionados con un caso importado y al menos 212 son de fuente desconocida.