Juan Carlos G. Partida

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 6

Guadalajara, Jal., La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la tarde de ayer la primera etapa del Hospital Regional de Especialidades del ISSSTE ubicado en Tlajomulco, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara, como parte del proyecto para recuperar las instituciones que fueron abandonadas durante la etapa neoliberal , y así garantizar los derechos constitucionales de los mexicanos, puntualizó.

El derecho a la salud es un derecho constitucional establecido en el artículo 4º y a los gobiernos nos corresponde garantizar ese acceso, por eso estamos empeñados en rescatar las instituciones públicas que fueron abandonadas durante todo el periodo neoliberal de 1982 a 2018 , señaló.

Ante una amplia concurrencia que abucheaba al gobernador emecista Pablo Lemus, lo que obligó a Sheinbaum a pedir (sin lograrlo) respeto para el político, la Presidenta indicó que el nuevo hospital del ISSSTE viene a complementar en Jalisco el servicio que el sanatorio Valentín Gómez Farías, de esa misma institución y ubicado en Zapopan, brinda a sus derechohabientes.

Añadió que que a finales de este año serán inaugurados 50 hospitales en el país, con la visión de lograr la universalidad y gratuidad en los servicios de salud.

Tanto ella como el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, recalcaron que hay 24 estados que están suscritos al IMSS-Bienestar, que busca garantizar el acceso a la salud de los mexicanos junto con el IMSS y la institución a su cargo.