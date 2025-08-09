Política
Denuncian campaña contra antimonumentos
Foto
▲ El colectivo Ruta de la Memoria, conformado por organizadores de antimonumentos erigidos sobre Paseo de la Reforma y el Centro de la CDMX, denunció que el martes pasado hubo un incendio en el antimonumento +43, de los normalistas de Ayotzinapa, lo que calificó como una agresión y parte de una estrategia de desmantelamiento de la memoria instalada en la avenida para quitar rastro de protestas y denuncias en el contexto del Mundial futbol de 2026.Foto Jair Cabrera
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5
