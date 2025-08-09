Carolina Gómez Mena, Jessica Xantomila y Jared Laureles

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5

En el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que arranca en septiembre, se prevé sea presentada la iniciativa de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, expuso Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

“Esperamos que sea en el próximo periodo ordinario de sesiones en el que se esté aprobando esta histórica ley. Será la primera vez que el Estado mexicano tendrá una ley general en la materia. Es una asignatura pendiente.