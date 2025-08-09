Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5
En el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Unión, que arranca en septiembre, se prevé sea presentada la iniciativa de Ley General de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, expuso Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).
“Esperamos que sea en el próximo periodo ordinario de sesiones en el que se esté aprobando esta histórica ley. Será la primera vez que el Estado mexicano tendrá una ley general en la materia. Es una asignatura pendiente.
En el contexto del Día Internacional de los Pueblos Indígenas se reunirá el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas en el Complejo Cultural de Los Pinos para
analizar la implementación de la reforma constitucional y el trabajo de la construcción de la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, detalló.
En la reunión participarán representantes de los 70 pueblos indígenas de México y de comunidades afromexicanas. También estará el futuro ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, y una representación de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones para los Derechos Humanos.
A su vez, organizaciones sociales expresaron que el Día Internacional de los Pueblos Indígenas es un recordatorio
urgente de las deudas históricas, estructurales y actuales que persisten.
En México, entre 2016 y 2025, al menos 68 personas indígenas fueron asesinadas por su labor en defensa del territorio, aseguraron.