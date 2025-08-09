Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5

Tras revelarse que en la última subasta electrónica del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se recaudaron 40 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que estos recursos se destinarán para financiar acciones en materia de salud dentro del plan de justicia del pueblo amuzgo.