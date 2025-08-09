Política
Irán 40 mdp al pueblo amuzgo
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 5

Tras revelarse que en la última subasta electrónica del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado se recaudaron 40 millones de pesos, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que estos recursos se destinarán para financiar acciones en materia de salud dentro del plan de justicia del pueblo amuzgo.

En su conferencia matutina, explicó que en breve lanzarán otro plan de justicia para San Quintín destinado a todos los jornaleros agrícolas. Con éstos, buscan trabajar con las comunidades, para ver qué necesitan y cómo apoya el gobierno.

