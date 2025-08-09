De la Redacción

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 4

Los abogados de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano preso en Estados Unidos, acusado del secuestro, tortura y asesinato hace 40 años de Enrique Camarena (agente de la Oficina de Control de Drogas de ese país), solicitaron ayer al juez de distrito Friederick Block que levante las medidas de aislamiento.