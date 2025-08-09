Sábado 9 de agosto de 2025, p. 4
Los abogados de Rafael Caro Quintero, narcotraficante mexicano preso en Estados Unidos, acusado del secuestro, tortura y asesinato hace 40 años de Enrique Camarena (agente de la Oficina de Control de Drogas de ese país), solicitaron ayer al juez de distrito Friederick Block que levante las medidas de aislamiento.
Desde su detención en febrero,
el único contacto con su familia en México fueron una o dos breves llamadas telefónicas monitoreadas. A Quintero no se le permite
ni siquiera un contacto indirecto con su familia, porque su abogado tiene prohibido difundir las comunicaciones con él a un tercero, argumentó su defensa, encabezada por el abogado Mark DeMarco, en un documento al que tuvo acceso La Jornada.
Quintero, de 71 años y fundador del cártel de Guadalajara, está recluido en un penal de máxima seguridad de Nueva York a la espera de su juicio, en
una celda pequeña y sin ventanas, en la que permanece solo durante 23 horas al día de lunes a viernes, y los fines de semana las 24 horas, detalló el informe.