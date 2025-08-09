Política
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Política/En la mira, 8 cárteles/
A nterior
S iguiente
 
En la mira, 8 cárteles
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 4

El Departamento de Estado estadunidense designó en febrero como terroristas a ocho organizaciones criminales de Latinoamérica, entre ellas seis cárteles mexicanos de la droga, cuyas actividades amenazan la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental.

Las organizaciones mexicanas designadas son: cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo y La nueva familia michoacana. La medida incluyó al venezolano Tren de Aragua y al salvadoreño Mara Salvatrucha.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto