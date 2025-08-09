Sábado 9 de agosto de 2025, p. 4
El Departamento de Estado estadunidense designó en febrero como terroristas a ocho organizaciones criminales de Latinoamérica, entre ellas seis cárteles mexicanos de la droga, cuyas actividades
amenazan la seguridad del pueblo estadunidense, la seguridad de Estados Unidos y la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental.
Las organizaciones mexicanas designadas son: cártel de Sinaloa, cártel Jalisco Nueva Generación, Cárteles Unidos, cártel del Noreste, cártel del Golfo y La nueva familia michoacana. La medida incluyó al venezolano Tren de Aragua y al salvadoreño Mara Salvatrucha.