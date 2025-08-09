▲ El mandatario argentino ayer durante su mensaje a la nación contra el aumento presupuestal para gasto social Foto Afp

Afp, Sputnik y Página 12

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025

Buenos Aires., El presidente Javier Milei acusó ayer al Legislativo de apropiarse de causas nobles para llevar al país a la quiebra, en una férrea defensa de su plan de ajuste económico, luego de que esta semana la oposición impulsó varias iniciativas para mejorar los ingresos de sectores vulnerables de la población.

Hemos presenciado un nuevo espectáculo lamentable en la política argentina, el Congreso impulsó un conjunto de leyes dirigidas a destruir el superávit fiscal que tantos esfuerzos nos ha costado a todos los argentinos , lamentó el mandatario en un mensaje a la población por cadena nacional.

Aprovechando que la Libertad Avanza, el partido político de Milei se encuentra en desventaja numérica en el Parlamento, esta semana la oposición aprobó iniciativas como aumentos de jubilaciones y de prestaciones para personas con discapacidad y de las partidas presupuestarias para las universidades y hospitales públicos, que según el mandatario conspiran contra el objetivo de garantizar el superávit fiscal y terminar con la inflación.

Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional. Parece una pretensión noble pero cuando no hay plata no se trata más que de un engaño demagógico de parte de la política que toma a los ciudadanos de idiotas , aseveró Milei, quien además detalló que en su conjunto, estos paquetes legislativos representan un gasto para las arcas públicas equivalente a 2.5 por ciento del producto interno bruto.

Esto implicaría un endeudamiento adicional superior a 300 mil millones de dólares, o un incremento de la deuda del Estado de 70 por ciento , estimó.

Desde que llegó al poder a fines de 2023, el economista ultraliberal y de extrema derecha apeló a las herramientas que le otorga la Constitución, como el veto, para frenar leyes que pongan en riesgo su plan de ajuste económico. Muestra de ello fue el veto al aumento a jubilados y de subsidios a la discapacidad.