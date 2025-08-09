Documentan ante la CPI efecto de sanciones
Supuestos vínculos con cárteles son una
calumnia infame, asegura el fiscal del país sudamericano
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 19
Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo ayer que Estados Unidos intenta tapar los planes de violencia contra su país al aumentar de 25 a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece el gobierno de Donald Trump por
información que lleve a su captura, luego de acusarlo de vínculos con organizaciones de narcotráfico internacional.
El imperio trata de huir hacia adelante y tapar que los descubrimos con las manos en la masa, pero con nada de lo que hagan ni hoy ni mañana ni después taparán que la revolución bolivariana es de verdad, poderosa y victoriosa, expresó en un acto oficial.
El presidente hizo referencia a una operación que tenía como objetivo la detonación el fin de semana de explosivos en el sector Plaza Venezuela, ubicado en el este de Caracas, y por la cual fueron detenidas 15 personas.
Maduro aseguró que Washington y dirigentes de la oposición están vinculados con ese caso.
El domingo pretendieron un atentando con bomba para matar gente en una plaza pública; en eso están el sayonismo (en referencia a la líder opositora María Corina Machado) y el imperialismo. Ha habido grandes logros, nuevos elementos que participaron, todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y la mafia albanesa ecuatoriana, comentó, y añadió que su país
está en paz y va a seguir en paz porque
no hay imperio en la tierra que pueda con Venezuela.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, afirmó que el anuncio estadunidense
se enmarca en una operación de guerra sicológica y propaganda, en conjunto con la oposición venezolana, y aseguró que las acusaciones sobre los supuestos nexos del gobierno con carteles son una
calumnia infame, un intento desesperado de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis técnico o jurídico.
La Fuerza Armada Bolivariana calificó la medida de Washington de
acto de injerencia a la soberanía del país.
Medidas ilegales: Díaz-Canel
Asimismo, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, aseveró que Estados Unidos se presenta como
juez global para justificar sus ilegales y unilaterales medidas contra Venezuela y su legítimo presidente y denunció los
anuncios fraudulentos, contrarios a los principios que rigen el derecho internacional.
El canciller cubano, Bruno Rodríguez, consideró
grotesca la recompensa ofrecida. En redes sociales el incremento anunciado fue objeto de burlas: “Ofrecen una recompensa de 50 millones de dólares por información sobre Maduro. Bueno, no hace falta ser un James Bondi (en referencia a la fiscal general estadunidense, Pam Bondi) para saber que está en Venezuela”, señaló uno de los tantos usuarios que reaccionaron a la medida.
En tanto, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, entregó ante la Corte Penal Internacional (CPI) nuevas
evidencias del impacto que generan las sanciones para promover una política de
cambio de régimen impuestas por Estados Unidos y otras naciones contra su país.