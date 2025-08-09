▲ Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, durante un mitin en el Palacio de Miraflores en enero pasado. Foto Afp

Caracas. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostuvo ayer que Estados Unidos intenta tapar los planes de violencia contra su país al aumentar de 25 a 50 millones de dólares la recompensa que ofrece el gobierno de Donald Trump por información que lleve a su captura , luego de acusarlo de vínculos con organizaciones de narcotráfico internacional.

El imperio trata de huir hacia adelante y tapar que los descubrimos con las manos en la masa, pero con nada de lo que hagan ni hoy ni mañana ni después taparán que la revolución bolivariana es de verdad, poderosa y victoriosa , expresó en un acto oficial.

El presidente hizo referencia a una operación que tenía como objetivo la detonación el fin de semana de explosivos en el sector Plaza Venezuela, ubicado en el este de Caracas, y por la cual fueron detenidas 15 personas.

Maduro aseguró que Washington y dirigentes de la oposición están vinculados con ese caso.

El domingo pretendieron un atentando con bomba para matar gente en una plaza pública; en eso están el sayonismo (en referencia a la líder opositora María Corina Machado) y el imperialismo. Ha habido grandes logros, nuevos elementos que participaron, todos los caminos conducen al narcotráfico colombiano y la mafia albanesa ecuatoriana , comentó, y añadió que su país está en paz y va a seguir en paz porque no hay imperio en la tierra que pueda con Venezuela .