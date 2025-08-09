Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 18

Los habitantes de Nagasaki realizaron ayer diversas manifestaciones en el 80 aniversario de que Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre esa ciudad de Japón. Algunos colocaron grullas de papel en el Parque de la Paz, mientras otros instalaron pancartas con la palabra nuclear en el Parque del Hipocentro, donde ocurrió la detonación. El secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, renovó su llamado a un mundo libre de armas de destrucción masiva, inspirado por los hibakusha, sobrevivientes de los bombardeos del final de la Segunda Guerra Mundial, que convirtieron su sufrimiento en un poderoso llamado a la paz. Los misiles nucleares no tienen cabida en nuestro mundo. Sólo ofrecen la ilusión de seguridad y la certeza de la devastación , sentenció.