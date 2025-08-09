Fabiola Palapa Quijas

El cineasta francés Luc Besson está de vuelta con una nueva adaptación del clásico mito de Drácula, en la que regresa a las raíces de la fantasía con una audaz apuesta respaldada por un elenco encabezado por Caleb Landry Jones, quien interpreta al legendario vampiro, y Zoë Bleu, quien tiene el doble papel de Elisabeta, la esposa desaparecida, y Mina, la joven del presente.

En la cinta Drácula: una historia de amor, que se estrenará en los cines mexicanos el 14 de agosto, también actúan Christoph Waltz, Matilda De Angelis, Ewens Abid y Guillaume de Tonquédec.

Creador de clásicos como El quinto elemento, León: El profesional y DogMan, Besson se inspiró en la novela de Bram Stoker, publicada en 1897, la reinterpretación épica que muestra los orígenes del príncipe Vlad, un hombre desgarrado por la pérdida, que desafía a Dios y abraza la oscuridad para convertirse en el vampiro inmortal. La obra fusiona terror, ciencia y moralidad victoriana.

En un comunicado, la distribuidora en México, Zima Entertainment, aseguró que el estreno de Drácula: una historia de amor promete ser una experiencia cinematográfica inolvidable .

La película narra la historia del príncipe Vlad, quien después de la muerte de su esposa, reniega de Dios y se convierte en el vampiro Drácula. Siglos después, en el Londres del siglo XIX, ve a una mujer que se parece a su difunta esposa y la persigue, sellando así su propio destino. Esta adaptación romántica del mito de Drácula busca ofrecer una visión profundamente humana del legendario vampiro.