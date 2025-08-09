Reuters

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 14

Las importaciones de Estados Unidos cayeron anualmente más de lo esperado en junio, debido a la preocupación de los minoristas por los cambios en las políticas arancelarias, lo que hace temer que haya menos opciones para los compradores, mostraron el viernes los datos de la Federación Nacional de Minoristas (NRF, por sus siglas en inglés).

La información se conoce después de que varios gravámenes impuestos por el presidente estadunidense, Donald Trump, entraron en vigor esta semana, con tasas de entre 10 y 50 por ciento para países como India, Brasil y Suiza. Desde el anuncio en abril de un gravamen base de 10 por ciento, Trump ha ajustado los valores con frecuencia.

Los puertos estadunidenses cubiertos por el informe de la NRF manejaron 1.96 millones de contenedores de 20 pies o su equivalente (TEU) en junio, lo que representa una baja anual de 8.4 por ciento, pero alza de 0.7 por ciento respecto a mayo.

Se trata de una caída mayor que la prevista por la NRF hace un mes. Para junio había estimado tráfico portuario de 2.06 millones de TEU, 5.9 por ciento más que en mayo, pero 3.7 por ciento menos a tasa anual.