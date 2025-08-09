Alonso Urrutia, Arturo Sánchez y Jorge A. Pérez

Reporteros y corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 3

Una inconformidad formal fue presentada contra el consorcio internacional Adidas por la distribución de un calzado que reproduce el diseño tradicional elaborado por la comunidad indígena zapoteca de Villa Hidalgo Yalalag, en la Sierra Norte de Oaxaca.

Dicha acción fue respaldada por la Secretaría de Cultura federal (SC), que se pronunció contra la apropiación indebida de este patrimonio cultural colectivo.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, informó que representantes de la empresa iniciaron acercamientos para entablar un diálogo que permita alcanzar un acuerdo y reparar el daño causado a la comunidad originaria .

Ayer, durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que este caso involucra una propiedad intelectual colectiva que debe ser respetada conforme a la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Debe existir un resarcimiento , afirmó, y añadió que, si no prosperan las negociaciones, se analizará la vía legal para garantizar justicia.

La SC impulsó hace cinco años el movimiento Original, surgido como respuesta a plagios previos que pueden considerarse delitos.