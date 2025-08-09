Ángel Bolaños Sánchez

A partir de la publicación de la nueva Ley de Publicidad Exterior de la Ciudad de México, en junio de 2022, las empresas publicitarias y el gobierno capitalino retiraron mil 304 anuncios y en estos tres años sólo se han expedido 126 licencias, principalmente para el funcionamiento de publicidad autosoportada.

La Dirección General de Publicidad Exterior de la Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana precisó que en lo que va de esta administración sólo se han retirado cuatro anuncios, mientras de 2022 a septiembre de 2024 se quitaron mil 298 mediante retiros voluntarios, por exhortos y en coordinación con el Instituto de Verificación Administrativa.

En un informe enviado al Congreso capitalino en respuesta a un exhorto para que verificara la aplicación de la norma, resaltó que poco más de 90 por ciento fueron retiros voluntarios por parte de las empresas de publicidad, lo que ha implicado un ahorro significativo al erario.

En el caso de las licencias, el informe señala que de los 126 que fueron expedidas, 117 corresponden a autosoportados, seis tapiales, dos vallas y un tótem.