Sábado 9 de agosto de 2025, p. 25
El gobierno capitalino afina los detalles para habilitar un nuevo programa dirigido a personas de 30 años en adelante, jefes de familia y no tengan empleo formal, el cual se aplicará en colonias que forman parte de la estrategia Territorios de paz e igualdad.
Los beneficiarios obtendrán un apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante un año, además de capacitación técnica y laboral directamente de empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales, que serán las encargadas de facilitar su inserción laboral, ya sea en la misma compañía o al otorgar herramientas en otro centro de trabajo.
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se trata de una estrategia similar a Jóvenes construyendo el futuro, sólo que para personas de 30 años y más, con el que se busca garantizar el bienestar de familias que viven en zonas declaradas con los mayores índices de inseguridad y vulnerabilidad.
Los beneficiarios deberán cumplir el requisito de la edad, ser el único proveedor económico de la familia, no contar con empleo y tener hijos menores; la idea es llegar a quienes cuenten con un solo ingreso y a personas con dependientes económicos.