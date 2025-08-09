Capital
Ver día anteriorSábado 9 de agosto de 2025Ediciones anteriores
Inicio
Editorial
El Correo Ilustrado
Opinión
Política
Economía
Mundo
Estados
Capital
Cultura
Espectáculos
Deportes
Cartones
Servicio Sindicado RSS
Noticias de hoyEspecialesMultimediaServiciosOtros sitiosContacto
Ediciones anteriores×
Portada de 2025/08/09. Seleccione para ir a esta edición.
Saltar a la fecha de hoy.
Dixio
Usted está aquí:Inicio/Capital/Habrá nuevo programa de apoyo para desempleados/
A nterior
S iguiente
 
Habrá nuevo programa de apoyo para desempleados
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 25

El gobierno capitalino afina los detalles para habilitar un nuevo programa dirigido a personas de 30 años en adelante, jefes de familia y no tengan empleo formal, el cual se aplicará en colonias que forman parte de la estrategia Territorios de paz e igualdad.

Los beneficiarios obtendrán un apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante un año, además de capacitación técnica y laboral directamente de empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales, que serán las encargadas de facilitar su inserción laboral, ya sea en la misma compañía o al otorgar herramientas en otro centro de trabajo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, afirmó que se trata de una estrategia similar a Jóvenes construyendo el futuro, sólo que para personas de 30 años y más, con el que se busca garantizar el bienestar de familias que viven en zonas declaradas con los mayores índices de inseguridad y vulnerabilidad.

Los beneficiarios deberán cumplir el requisito de la edad, ser el único proveedor económico de la familia, no contar con empleo y tener hijos menores; la idea es llegar a quienes cuenten con un solo ingreso y a personas con dependientes económicos.

A nterior
S iguiente
Subir al inicio del texto