Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 25

El gobierno capitalino afina los detalles para habilitar un nuevo programa dirigido a personas de 30 años en adelante, jefes de familia y no tengan empleo formal, el cual se aplicará en colonias que forman parte de la estrategia Territorios de paz e igualdad.

Los beneficiarios obtendrán un apoyo mensual de 8 mil 500 pesos durante un año, además de capacitación técnica y laboral directamente de empresas, cooperativas, instituciones públicas o sociales, que serán las encargadas de facilitar su inserción laboral, ya sea en la misma compañía o al otorgar herramientas en otro centro de trabajo.