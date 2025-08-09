▲ Sobre la avenida Zacatépetl y Periférico el agua alcanzó hasta medio metro. Foto La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025

Las calles de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan se tapizaron con hielo luego de la intensa granizada de este viernes, que afectó a los habitantes del sur de la Ciudad de México con encharcamientos y que generó un intenso caos vehicular.

La Secretaría de Protección Civil activó doble alerta por la intensidad de las precipitaciones; naranja para Coyoacán, La Magdalena Contreras y Tlalpan, mientras en el resto de las demarcaciones permaneció la amarilla.

Uno de los lugares más problemáticos se ubicó en avenida Zacatépetl, al cruce con Periférico Sur, en la alcaldía Tlalpan, donde la vialidad quedó cerrada a la circulación luego de que varios vehículos quedaron varados debido a la inundación. En el sitio, policías laboraron para mitigar la anegación, aunque el agua les llegaba a las rodillas.

En la calle Cuitláhuac, de la colonia Toriello Guerra, en la misma demarcación, algunos conductores de motocicletas tuvieron que empujarlas debido al oleaje ocasionado por el paso de automovilistas, el cual tuvo la fuerza suficiente para que perdieran el equilibrio.

En la alcaldía Coyoacán, sobre Circuito Aztecas y Avenida del Imán, las inundaciones alcanzaron a cubrir por completo los neumáticos de los automóviles, mientras la superficie estaba cubierta por trozos de hielo.

Sobre Topitzin, entre Mixtecas y Aztecas, de la colonia Ajusco, las calles quedaron envueltas en una gruesa capa de granizo, la cual obstruyó las coladeras, lo que impidió el desalojo del agua. Vecinos y comerciantes de la zona intentaron retirar el hielo de la vialidad con escobas y recogedores.

Por medio de la red social X también circuló el reporte de filtraciones en la tienda de autoservicio Soriana de avenida Aztecas. En el video se observa el piso del establecimiento cubierto de líquido con algunos trozos de hielo, posteriormente se enfoca hacia uno de los registros, el cual se encuentra abierto y del que sale agua a borbotones.