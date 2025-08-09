▲ Tras la audiencia en la que se impuso el mandato, los familiares de Emiliano bloquearon la calle Sullivan. Foto Jair Cabrera Torres

Josefina Quintero M.

Periódico La Jornada

Sábado 9 de agosto de 2025, p. 24

Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia determinó dejar en libertad a Regina, de 19 años, acusada de atropellar a Emiliano, un pequeño de 8 años que tras el accidente ocurrido el pasado domingo perdió una de sus piernas y su estado de salud se reporta grave.

El abogado de la familia de la víctima, Ismael García, explicó que la presunta responsable fue vinculada a proceso por lesiones culposas agravadas; sin embargo, no solicitó la prisión preventiva justificada porque el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina ya le había decretado una libertad, y si se solicitaba podría contraponerse .

El litigante explicó que ayer se realizó la primera audiencia en las salas orales de la calle Sullivan, en la colonia San Rafael, donde el impartidor de justicia también le impuso las medidas cautelares de firma quincenal, la exhibición de una garantía económica que respalde los daños que causó al pequeño, así como su pasaporte para evitar que pueda evadir de la justicia, su licencia de conducir y la prohibición de acercarse a la familia de la víctimas, además de fijar dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El abogado señaló que el proceso aún no se termina porque ante la condición de Emiliano, quien perdió una pierna, su integridad y salud pueden cambiar en cualquier momento porque aún se reporta grave.