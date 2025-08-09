A pesar de la gravedad del menor, sólo le impusieron medidas cautelares
Sábado 9 de agosto de 2025, p. 24
Un juez de control del Tribunal Superior de Justicia determinó dejar en libertad a Regina, de 19 años, acusada de atropellar a Emiliano, un pequeño de 8 años que tras el accidente ocurrido el pasado domingo perdió una de sus piernas y su estado de salud se reporta grave.
El abogado de la familia de la víctima, Ismael García, explicó que la presunta responsable fue vinculada a proceso por lesiones culposas agravadas; sin embargo, no solicitó la prisión preventiva justificada porque el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia capitalina ya le había decretado una libertad, y
si se solicitaba podría contraponerse.
El litigante explicó que ayer se realizó la primera audiencia en las salas orales de la calle Sullivan, en la colonia San Rafael, donde el impartidor de justicia también le impuso las medidas cautelares de firma quincenal, la exhibición de una garantía económica que respalde los daños que causó al pequeño, así como su pasaporte para evitar que pueda evadir de la justicia, su licencia de conducir y la prohibición de acercarse a la familia de la víctimas, además de fijar dos meses para el cierre de la investigación complementaria.
El abogado señaló que el proceso aún no se termina porque ante la condición de Emiliano, quien perdió una pierna, su integridad y salud pueden cambiar en cualquier momento porque aún se reporta grave.
El padre del menor señaló que la presunta responsable aceptó en la audiencia lo que le solicitaron y que está dispuesta a reparar el daño, por lo cual espera que cumpla, porque apenas inicia el proceso. Señaló que lo único que quiere es lo mejor para su hijo, que pague y se haga justicia.
El domingo 3 de agosto, Emiliano esperaba en compañía de su padre el transporte público en Zacatenco, cuando a exceso de velocidad el auto que conducía Regina lo impactó y quedó prensado, por lo que tuvo que ser trasladado al hospital Magdalena de las Salinas.
La familia y amigos se manifestaron afuera de la agencia del Ministerio Público en la alcaldía Gustavo A. Madero para impedir que la responsable fuera liberada, pues argumentaban que conducía bajo los influjos del alcohol, pero al final se determinó su libertad.
Durante toda la semana mantuvieron la protesta para exigir justicia e impidieron la circulación de vehículos; ayer, durante la audiencia también protestaron y exhibieron pancartas en las que se leía:
Justicia para Emiliano,
No la dejen libre,
Ni perdón ni olvido: Regina, paga.