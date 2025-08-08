Ap, Afp, Reuters y The Independent

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 22

Washington. El presidente Donald Trump ordenó ayer al Departamento de Comercio que realice un nuevo censo poblacional que excluya a los migrantes indocumentados del recuento, lo que es inconstitucional. De concretarse, incidirá en los mapas electorales. Además, firmó una orden ejecutiva que obliga a las universidades a revelar los datos en sus procesos de admisión sobre la raza de los estudiantes.

Solicité que se comience a trabajar de inmediato en un nuevo censo [poblacional] sumamente preciso que se base en hechos y cifras actuales y, lo que es más importante, que se usan los resultados y la información que se obtuvo de las elecciones presidenciales de 2024 , escribió el magnate en Truth Social.

Añadió, en mayúsculas, que las personas que están en nuestro país ilegalmente no serán contabilizadas en el censo , pese a que la directriz viola la enmienda 14 de la Constitución que exige contabilizar a todos los residentes, independientemente de su estatus de ciudadanía o raza.

El presidente firmó una orden ejecutiva para obligar a las universidades que reciban fondos federales a facilitar todos los datos de admisión para detectar posibles casos de discriminación positiva por raza , una práctica que el Tribunal Supremo dictaminó como ilegal en una histórica sentencia en 2023.