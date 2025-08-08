Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 20

El hambre es una forma horrible de morir. Primero se está hambriento, luego se cansan, luego se aturden, luego tienen un frío glacial, y después el hambre desaparece, pero luego sus órganos se comienzan a reabsorber, incluidos los huesos, lo cual es extremadamente doloroso. Pero los niños de Gaza no lloran porque no pueden llorar.

Trish Scanlan, oncóloga pediátrica y codirectora médica del grupo Children Not Numbers