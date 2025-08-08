Viernes 8 de agosto de 2025, p. 20
El hambre es una forma horrible de morir. Primero se está hambriento, luego se cansan, luego se aturden, luego tienen un frío glacial, y después el hambre desaparece, pero luego sus órganos se comienzan a reabsorber, incluidos los huesos, lo cual es extremadamente doloroso. Pero los niños de Gaza no lloran porque no pueden llorar.
Trish Scanlan, oncóloga pediátrica y codirectora médica del grupo Children Not Numbers
Lo que está sucediendo en Gaza es literalmente indescriptible. No me importan sus ideas políticas. Los estadunidenses no quieren que miles de millones de dólares de sus contribuyentes se gasten en la hambruna infantil.
Bernie Sanders, senador estadunidense independiente por Vermont
El mundo no puede aceptar este tipo de guerra, este tipo de repercusión en los niños. Se ha asesinado y herido a niños en sus hogares, niños que se encontraban en su tienda de campaña o caminaban por la calle.
Matthew Morris, portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja para el Reino Unido e Irlanda