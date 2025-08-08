Foto tomada de la página de Facebook La Prensa en Acayucan

▲ Una cancha de futbol en el municipio de San Juan Evangelista, Veracruz, quedó inundada tras la crecida de un río a consecuencia de las intensas lluvias. Foto tomada de la página de Facebook La Prensa en Acayucan

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 26

Al menos 11 municipios de Veracruz resultaron afectados por los recientes aguaceros en el sur y centro de la entidad, sobre todo por encharcamientos, caída de árboles e inundaciones en viviendas y vialidades , dio a conocer el gobierno estatal.

En Texistepec, unos 3 mil habitantes de las comunidades San Lorenzo Tenochtitlan, Peña Blanca, Villalta, Camelias, Morelos, Ixtepec y Xochitepec, entre otras, quedaron aislados por el colapso de una parte del puente Corpal.

En tanto, el nivel del río que atraviesa la demarcación de San Juan Evangelista ha crecido en las últimas horas y en algunos puntos el líquido entró a las casas, por lo que personal del ayuntamiento aplicó un plan de emergencia en apoyo a la población.

En este mismo municipio, el camino Monte Verde-Achotal quedó destrozado por las corrientes de agua, lo que causa perjuicios a campesinos y ganaderos debido a que esta es una importante vía de comunicación para comercializar sus mercancías.

Además, los productores reportaron que el desbordamiento del río Trinidad arrastró más de 300 cabezas de ganado, por lo que tuvieron que realizar maniobras para intentar rescatarlas; no obstante, algunas han sido localizadas muertas.

El Tren Interoceánico permaneció detenido ayer en la localidad de Jesús Carranza debido a la acumulación de agua en las vías.