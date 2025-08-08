Viernes 8 de agosto de 2025, p. 26
Al menos 11 municipios de Veracruz resultaron afectados por los recientes aguaceros en el sur y centro de la entidad,
sobre todo por encharcamientos, caída de árboles e inundaciones en viviendas y vialidades, dio a conocer el gobierno estatal.
En Texistepec, unos 3 mil habitantes de las comunidades San Lorenzo Tenochtitlan, Peña Blanca, Villalta, Camelias, Morelos, Ixtepec y Xochitepec, entre otras, quedaron aislados por el colapso de una parte del puente Corpal.
En tanto, el nivel del río que atraviesa la demarcación de San Juan Evangelista ha crecido en las últimas horas y en algunos puntos el líquido entró a las casas, por lo que personal del ayuntamiento aplicó un plan de emergencia en apoyo a la población.
En este mismo municipio, el camino Monte Verde-Achotal quedó destrozado por las corrientes de agua, lo que causa perjuicios a campesinos y ganaderos debido a que esta es una importante vía de comunicación para comercializar sus mercancías.
Además, los productores reportaron que el desbordamiento del río Trinidad arrastró más de 300 cabezas de ganado, por lo que tuvieron que realizar maniobras para intentar rescatarlas; no obstante, algunas han sido localizadas muertas.
El Tren Interoceánico permaneció detenido ayer en la localidad de Jesús Carranza debido a la acumulación de agua en las vías.
Por otra parte, las precipitaciones por el paso de la tormenta tropical Ivo en la costa de Oaxaca causaron principalmente el cierre de carreteras por anegaciones o deslaves en las regiones de la Cuenca del Papaloapan y la Sierra de Flores Magón, informó el coordinador estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos, Manuel Maza Sánchez.
En Guerrero, las lluvias que ocasionó el meteoro la noche del miércoles y la madrugada del jueves provocaron la caída de una roca en la avenida Escénica de Acapulco y el desplome de seis árboles en zonas del municipio de Atoyac de Álvarez, en la región de Costa Grande.
En tanto, anoche decenas de automóviles quedaron varados en calles de Tepic, Nayarit debido a las fuertes corrientes por un aguacero.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, Ivo se desplazará hoy al suroeste de Baja California Sur; su circulación y desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias, vientos fuertes y oleaje elevado en dicha entidad, así como en Jalisco, Nayarit y Colima.
Iván Sánchez, Jorge A. Pérez, Héctor Briseño y Myriam Navarro