Javier Salinas Cesáreo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 25

La Paz, Méx., Un niño de cinco años fue encontrado muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, luego de que prestamistas se lo llevaron como garantía por la presunta deuda de mil pesos que sus padres tenían con ellos y no habían podido pagar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que tres integrantes de una familia, identificados como Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N, fueron detenidos e ingresados a un penal estatal por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición del menor identificado como Fernando.

La FGJEM explicó que las investigaciones establecieron que el pasado 28 de julio, las dos mujeres citadas acudieron al domicilio de la madre del infante, llamada Noemí, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para cobrarle una deuda económica .

Agregó que la fémina les dijo que no tenía dinero para pagar, por lo que las ahora arrestadas habrían sustraído al hijo de ésta; le dijeron que no se lo entregarían hasta que saldara lo que les debía .

La fiscalía estatal refirió que Noemí acudió en diferentes ocasiones a la vivienda de dichas personas con la intención de ver a su hijo, pero no se lo permitieron, por lo que el pasado 4 de agosto denunció lo sucedido ante las autoridades.

Destacó que ese mismo día, policías de investigación, junto con elementos de la policía municipal, se trasladaron e ingresaron a la casa localizada en el mismo sector donde residía la víctima, en el municipio de La Paz.