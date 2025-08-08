Prestamistas se lo llevaron como
garantía de pago // Aprehenden a tres implicados en el homicidio
Viernes 8 de agosto de 2025, p. 25
La Paz, Méx., Un niño de cinco años fue encontrado muerto en una vivienda de la colonia Ejidal El Pino, luego de que prestamistas se lo llevaron como
garantía por la presunta deuda de mil pesos que sus padres tenían con ellos y no habían podido pagar.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que tres integrantes de una familia, identificados como Carlos N, Ana Lilia N y Lilia N, fueron detenidos e ingresados a un penal estatal por su probable intervención en delitos vinculados a la desaparición del menor identificado como Fernando.
La FGJEM explicó que las investigaciones establecieron que el pasado 28 de julio, las dos mujeres citadas acudieron al domicilio de la madre del infante, llamada Noemí, ubicado en la colonia Ejidal El Pino, supuestamente para
cobrarle una deuda económica.
Agregó que la fémina les dijo que no tenía dinero para pagar, por lo que las ahora arrestadas habrían sustraído al hijo de ésta; le dijeron que
no se lo entregarían hasta que saldara lo que les debía.
La fiscalía estatal refirió que Noemí acudió en diferentes ocasiones a la vivienda de dichas personas con la intención de ver a su hijo, pero no se lo permitieron, por lo que el pasado 4 de agosto denunció lo sucedido ante las autoridades.
Destacó que ese mismo día, policías de investigación, junto con elementos de la policía municipal, se trasladaron e ingresaron a la casa localizada en el mismo sector donde residía la víctima, en el municipio de La Paz.
Aseguran inmueble en Los Reyes La Paz
Añadió que en el inmueble fue hallado el cuerpo de Fernando, en condiciones que establecen el presunto ocultamiento del mismo. La FGJEM aseguró la propiedad y efectuó al aprehensión de las tres personas mencionadas.
Todas fueron presentadas ante el agente del Ministerio Público, que inició la indagatoria correspondiente por la desaparición del menor, así como la probable comisión de delitos diversos en agravio de éste; las remitió ante un juez en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, quien determinará su situación jurídica.
La madre de Fernando exigió justicia por la muerte de su hijo; mientras, el gobierno municipal de La Paz lamentó lo sucedido y aseguró que la ha acompañado en el proceso.
En un comunicado, señaló que la alcaldesa Martha Guerrero Sánchez comparte la indignación y rechazo que siente la ciudadanía ante estos actos.
Recalcó que el ayuntamiento dará seguimiento al caso, a través del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y brindará atención a los parientes, así como seguimiento jurídico y social.