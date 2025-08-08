Joe Sommerlad

Viernes 8 de agosto de 2025, p. 9

El actor Dean Cain, quien interpretó al Hombre de Acero en la serie de televisión de ABC Lois y Clark: Las nuevas aventuras de Superman (1993-97), anunció que se había unido a ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU. para apoyar la campaña del presidente Donald Trump contra la migración ilegal en Estados Unidos.

Cain (59) anunció la noticia a sus seguidores en las redes sociales, en un video que parecía una campaña de reclutamiento en solitario.

El actor comenzó diciendo a sus seguidores: para aquellos que no lo sepan, soy agente jurado de las fuerzas de seguridad, además de cineasta, y sentí que era importante unirme a nuestros equipos de emergencia para ayudar a garantizar la seguridad de todos los estadunidenses, no sólo hablar de ello. Así que me uní .

Continuó: “esta es tu oportunidad de unirte a ICE. Puedes obtener muchos beneficios y un buen sueldo. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, ICE ha detenido a cientos de miles de delincuentes, entre ellos terroristas, violadores, asesinos, pedófilos, miembros de la banda MS-13, narcotraficantes, lo que se te ocurra; personas muy peligrosas que ya no están en las calles”.

Enumeró una lista de ventajas de las que podrían disfrutar los reclutas: “puedes defender tu patria y obtener grandes beneficios, como un bono por firma de 50 mil dólares, el rembolso (legal) de préstamos estudiantiles, mejores prestaciones de jubilación y ventajas especiales para quienes desempeñan funciones de operaciones y de seguridad sobre el terreno.

Tampoco necesitas una licenciatura, puedes empezar a trabajar de inmediato. Así que, si quieres ayudar a salvar Estados Unidos, ICE está arrestando a lo peor de lo peor y sacándolos de las calles del país. Me gusta eso. Yo voté por eso , añadió.

Necesitan tu ayuda, necesitamos tu ayuda, para proteger nuestra patria para las familias. Únete hoy mismo si es algo que te interesa, porque puedes ser útil , alentó.

El video de Cain se publica una semana después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, emitiera un comunicado de prensa en el que decía a los estadunidenses: “Tu país te llama para servir en ICE. Tu país necesita hombres y mujeres dedicados para sacar a los peores criminales de nuestro país.