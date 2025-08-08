Viernes 8 de agosto de 2025, p. 17
disminución muy importante que ha tenido la inflación en meses recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó ayer que su gobierno trabaja en diversas medidas para mantener esta tendencia, entre ellas la continuidad del Paquete contra la Inflación y la Carestía a fin de contener los precios de productos de la canasta básica, y el acuerdo con expendedores de combustibles para que el la gasolina Magna no pase de 24 pesos por litro, el cual se renovará en agosto. Por otra parte, informó que los empresarios del sector gasolinero han solicitado una simplificación de trámites, lo cual ya se está gestionando. En su conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum presentó una gráfica sobre el comportamiento de la inflación general, que pasó de 4.42 por ciento en mayo (el nivel más alto del año) a 4.32 en junio y 3.51 en julio. Explicó que este comportamiento se relacionó en parte con la baja de precios de productos claves como el pollo, la carne de res y la de cerdo, que habían subido por causas ajenas al contexto nacional, como problemas sanitarios y logísticos en países exportadores. Expuso que la intervención oportuna de la Secretaría de Agricultura permitió resolver dificultades con el abasto de pollo desde Brasil, donde se habían reportado brotes de gripe aviar.