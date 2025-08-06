▲ Funcionarios de Pemex y de las secretarías de Hacienda y de Energía durante la presentación del plan de capitalización de Petróleos Mexicanos 2025-2035, ayer en la Secretaría de Energía, en la Ciudad de México. Foto Cristina Rodríguez

a presidenta Claudia Sheinbaum presentó en sociedad la estrategia integral de capitalización y financiamiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) para los próximos 10 años, que incluye la revisión minuciosa de los números : producción, contabilidad, finanzas, exploración, refinación, petroquímica, comercialización y nuevas oportunidades para otras acciones adicionales al petróleo u otras alternativas diferentes a él , siempre para fortalecer al consorcio del Estado mexicano.

La mandataria señaló: Llevamos muchos meses trabajando cada semana con Pemex las secretarías de Energía y de Hacienda, más Banobras; ha sido un trabajo muy intenso, de mucho detalle, de revisión , lo que permite tener certeza sobre el futuro de la empresa estatal. Los neoliberales hicieron lo impensable para matar a la empresa, pero no pudieron.

El secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, contextualizó la necesidad de la citada estrategia integral de capitalización y financiamiento , y de entrada se refirió a una de las tantas herencias negras del neoliberalismo. ¿Qué pasó en esos 36 años?

Solo entre 2008 (Felipe Calderón) y 2018 (Enrique Peña Nieto), el saldo de la deuda de Pemex pasó de 43 mil 300 millones de dólares a 105 mil 800 millones, es decir, en una década se incrementó en casi 130 por ciento, detalló Amador Zamora. Ello implica que en 2025 y 2026 vamos a tener vencimientos muy importantes, por lo que tenemos que llevar a cabo un esfuerzo conjunto (Hacienda, Energía y Pemex) para poder atender estos requerimientos que nos ha dejado esta dinámica implementada en las administraciones anteriores .

En el gobierno de López Obrador y en el primer año del de Sheinbaum, el monto de la citada deuda se redujo 16 por ciento y la estrategia permitirá que en 2030 la disminución sea de 26 por ciento, por debajo del saldo que recibimos en 2019, por medio de una serie de esfuerzos y operaciones, con el fin de atender el problema de corto plazo de los vencimientos y dotar a Pemex de una posición financiera de liquidez muy sólida que le permita, a partir de 2027, financiar su gasto operativo .