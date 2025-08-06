Los submarinos nucleares de Putin y la
mano muerta de Medvedev que desestima Trump
l portal militar ruso Top War titula que “quizá nadie le ha reportado a Trump que los submarinos rusos no necesitan órdenes adicionales para aparecer frente a las costas (¡mega-sic!) de Estados Unidos (bit.ly/454VI2k)”.
Sin cacofonía alguna –contrario al estilo mediático de Trump–, el submarino ruso Kazan ancló en Cuba a 160.9 km de Key West (Florida), cerca de Mar-a-Lago.
Los funcionarios de Biden (12/6/2024) enfatizaron que el submarino ruso de energía atómica “no transportaba armas nucleares (bit.ly/45zXhVW)”, lo que indica que en cualquier momento pueden reaparecer dotados de bombas después del despliegue de los dos sumergibles de Estados Unidos
cerca de Rusia (bit.ly/3HgXGDm).
En su entrevista casi apocalíptica (bit.ly/4okucVP), el muy creíble ex marine y ex inspec-tor en Irak de las
armas de destrucción masi-va inventadas por Baby Bush, Scott Ritter asienta que Rusia ostenta el mayor y más efec-tivo sumergible del mundo dotado con 96 (¡mega-sic!) bombas nucleares: mucho más poderoso que los Trident (bit.ly/3UwJVUp) submarinos estadunidenses, con los ominosos misiles balísticos intercontinentales SLBM (bit.ly/4fnoWN9) de los que tanto alardea Trump.
Con el combativo legislador británico George Galloway, Ritter advirtió que “Rusia interpretará el despliegue de los submarinos nucleares estadunidenses como una preparación para un ataque preventivo (bit.ly/4fkIx0x)”.
El acreditado consultor militar ruso Andrei Martyanov (AM), después de fustigar que Trump y el Congreso de Estados Unidos se encuentran bajo la férula del lobby israelí AIPAC (www.aipac.org) y de desmentir el cese de la compra del petróleo ruso por India, arremetió contra la ignorancia militar de Trump sobre su exaltación ditirámbica de la capacidad real de sus submarinos (bit.ly/4ogH3IV).
Martyanov alega que Trump está
desesperado e ignora que Rusia detenta
un mejor sistema de lanzamiento nuclear, sin negar que los dos submarinos estratégicos de estadunidenses tienen mayor operabilidad en el Ártico para lanzar ataques sobre los silos de misiles intercontinentales rusos para librar en forma
teatral su
guerra nuclear contra Medvediev.
Martyanov juzga de
basura pura el desconocimiento militar de Trump, quien subestima el significado de la
mano muerta que emitió el ex presidente ruso Medvedev –que refiere específicamente al
perímetro de represalias del Kremlin que mantiene sus códigos desde la ex URSS, en respuesta automática a un “primer ataque ( first strike)” de Washington (bit.ly/4lbZgEz).
A juicio de Martyanov, Steve Witkoff, emisario de Trump ante el Kremlin, quien busca reunirse con Putin,
no puede resolver nada y a Trump le quedan dos opciones: 1)
Reconocer su derrota en Ucrania, que ya es más su guerra que la de su antecesor Biden, y 2)
Salir huyendo del teatro ucranio.
Nada menos que el prominente ex analista de seguridad del Pentágono, el libanés-estadunidense Michael Maloof aseveró que “ni Ucrania ni sus apoyadores occidentales poseen medios para contrarrestar los recientemente desplegados misiles Oreshnik de mediano alcance (on.rt.com/dc99)” –lo que constituye una perogrullada para los lectores de Bajo la Lupa, cuando desde su primer ensayo, el hipersónico Oreshnik, que es indetectable e imparable a una velocidad de mach 10 ante los horadados sistemas de defensa de Occidente, llámense THAAD (bit.ly/3Uc8IwM) o Domos de Hierro–, definió en el campo de batalla el triunfo muy vaticinado de Rusia sobre Ucrania.
Lo más relevante de Maloof radica en que el legendario misil Oreshnik ruso
puede inclinar el balance del poder en favor de Moscú.
A propósito, el presidente Putin anunció
haber producido el primer sistema Oreshnik en serie (en forma masiva) para Rusia y Bielorrusia, y que “ha sido librado a sus ejércitos (bit.ly/45yIefg)”.
Queda claro que el fake russiagate del colectivo demócrata de Obama/Biden/los Clinton(Bill y Hillary)/George Soros fue ideado como guerra nuclear preventiva contra Rusia.
