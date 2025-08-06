▲ El submarino nuclear Kazan, parte de la flota naval rusa, visitó el puerto de La Habana, Cuba, entre el 12 y el 17 de junio pasados. Foto Afp

E

l portal militar ruso Top War titula que “quizá nadie le ha reportado a Trump que los submarinos rusos no necesitan órdenes adicionales para aparecer frente a las costas (¡mega-sic!) de Estados Unidos (bit.ly/454VI2k)”.

Sin cacofonía alguna –contrario al estilo mediático de Trump–, el submarino ruso Kazan ancló en Cuba a 160.9 km de Key West (Florida), cerca de Mar-a-Lago.

Los funcionarios de Biden (12/6/2024) enfatizaron que el submarino ruso de energía atómica “no transportaba armas nucleares (bit.ly/45zXhVW)”, lo que indica que en cualquier momento pueden reaparecer dotados de bombas después del despliegue de los dos sumergibles de Estados Unidos cerca de Rusia (bit.ly/3HgXGDm).

En su entrevista casi apocalíptica (bit.ly/4okucVP), el muy creíble ex marine y ex inspec-tor en Irak de las armas de destrucción masi-va inventadas por Baby Bush, Scott Ritter asienta que Rusia ostenta el mayor y más efec-tivo sumergible del mundo dotado con 96 (¡mega-sic!) bombas nucleares: mucho más poderoso que los Trident (bit.ly/3UwJVUp) submarinos estadunidenses, con los ominosos misiles balísticos intercontinentales SLBM (bit.ly/4fnoWN9) de los que tanto alardea Trump.

Con el combativo legislador británico George Galloway, Ritter advirtió que “Rusia interpretará el despliegue de los submarinos nucleares estadunidenses como una preparación para un ataque preventivo (bit.ly/4fkIx0x)”.

El acreditado consultor militar ruso Andrei Martyanov (AM), después de fustigar que Trump y el Congreso de Estados Unidos se encuentran bajo la férula del lobby israelí AIPAC (www.aipac.org) y de desmentir el cese de la compra del petróleo ruso por India, arremetió contra la ignorancia militar de Trump sobre su exaltación ditirámbica de la capacidad real de sus submarinos (bit.ly/4ogH3IV).

Martyanov alega que Trump está desesperado e ignora que Rusia detenta un mejor sistema de lanzamiento nuclear , sin negar que los dos submarinos estratégicos de estadunidenses tienen mayor operabilidad en el Ártico para lanzar ataques sobre los silos de misiles intercontinentales rusos para librar en forma teatral su guerra nuclear contra Medvediev .