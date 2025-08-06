Canción de amor por Palestina
os muertos de Hiroshima son nuestros muertos.
Los niños palestinos son nuestros niños.
Las niñas palestinas son nuestras niñas.
No habrá noche en Hiroshima.
¡Que haya mañana en Palestina!
José María Martinelli
Reconocimiento a la Presidenta
Por este medio queremos hacer un reconocimiento público por el gran trabajo que está realizando la Presidenta de la República, junto con su equipo, en la negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre la cuestión de los aranceles.
Sin duda se trata de un excelente cabildeo para obtener una prórroga de tres meses en esa materia. Es muy importante continuar por esa línea de cabeza fría y corazón caliente para obtener resultados positivos para nuestro país.
No es un trabajo fácil, pues se requiere sabiduría, paciencia y confianza para convencer a un gobernante arrogante como Donald Trump.
Teodoro Palomino, Antonio Román Hernández, Gerardo Gómez, Viviana Medina Soto, Samuel Paz, Michelle Palomino, Enrique López, Virginia Padilla, Daniel Díaz, Juan Barrera, Jorge Yáñez, Alejandro Mejía, Jovita Cruz Ortega, Lourdes Orozco, Erick Vázquez, Carta Gómez, Sonia Robles, Olivia del Valle, Argelia Rodríguez y Salomón Hernández
La CDMX, invadida por el comercio informal
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: sobran la corrupción y el coyotaje, falta voluntad política para controlar este grave problema social, económico, de salud y seguridad, movilidad y contaminación de todo tipo. Empezó hace décadas y se ha convertido en un monstruo de millones de cabezas y tentáculos.
Totalmente fuera de control, ha secuestrado el uso del espacio público; entre migración desbordada sin empleo ni vivienda, crimen organizado y líderes mercenarios, la ciudad se asfixia y la informalidad convive de manera absurda y obscena con las grandes obras que cotidianamente su gobierno nos anuncia. En resumen, la ciudad es un desaseado caos a pie de calle. Todos tenemos derecho al trabajo, también responsabilidades y obligaciones. Se reconocen las utopías pero apremian las realidades.
Este es asunto urgente como los baches, la recolección y manejo de residuos, los miles de cables colgando por doquier, el pésimo servicio de transporte público concesionado, la prohibición de artículos desechables de un solo uso, campañas permanentes de educación cívica y un larguísimo etcétera.
Trabajo inmenso y le toca a usted (porque su lucha y trayectoria lo merecen), a la sociedad y a su gabinete correspondiente, solucionar, conducir y poner orden.
PD. Soy simpatizante de la 4T. Millones de capitalinos votamos por usted. Llámenos a ser parte de la solución.
Beatriz Cecilia, actriz
Apremian frenar el genocidio en Gaza
Meditando sobre su historia, de dolor, explotación y cielo, llega a mi memoria el Holocausto que sufrió ese pueblo.
Cuánto dolor lo hundió, en la desesperación y en la impotencia, cuántas horas de sufrimiento inimaginable. Cuántas horas su dios, los abandonó a su suerte.
Milenios, siglos, años y por su pasó en los senderos del mundo, padeció una y mil veces la agresión de los que pensaron y fueron diferente a ellos.
Parece que no aprendieron de su historia, parece que olvidaron que sufrieron por adorar a un dios diferente a otros y tener una imagen a otros diferentes.
Parece que olvidaron que indefensos fueron golpeados, agredidos y humillados, cuando fueron masacrados por los poderosos nazis.
Y hoy, con la fuerza de su aliado, se ceba en otros indefensos, como aquellos de su pueblo masacrado.
Indefenso el palestino hoy soporta la masacre del judío inhumano, pero pueblo grande el de Gaza grita en su agonía la resistencia.
Aquel pueblo judío soportó la masacre, que hizo en su carne el nazi asesino, hoy el pueblo palestino grita al israelí que morirá por su pueblo y su destino.
Porque qué le puede enseñar al masacrado, el israelí que practica el nazi pensamiento, qué le puede enseñar al pueblo palestino que hoy soporta de pie el hambre, la muerte y el sufrimiento.
Toca al pueblo judío frenar el genocidio en Palestina, de no hacerlo quedará en su historia la sentencia de que
El que a hierro mata, a hierro muere.
Francisco Muñoz Apreza, profesor de la ESIME Zacatenco del IPN
Solicitan suministro de agua en Nezahualcóyotl
Maestra Delfina Gómez, gobernadora del estado de México: solicito su apreciable atención e intervención para atender la falta en el suministro de agua que desde hace tres meses padecemos en la colonia La Perla, calle Poniente Uno, en Nezahualcóyotl. ¿Por qué tanta saña, alcalde Adolfo Cerqueda? Reporte #75600 Odapas. Cada semana pagamos pipas con agua.
Francisco V. Pérez Castañeda