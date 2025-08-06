Canción de amor por Palestina

L

os muertos de Hiroshima son nuestros muertos.

Los niños palestinos son nuestros niños.

Las niñas palestinas son nuestras niñas.

No habrá noche en Hiroshima.

¡Que haya mañana en Palestina!

José María Martinelli

Reconocimiento a la Presidenta

Por este medio queremos hacer un reconocimiento público por el gran trabajo que está realizando la Presidenta de la República, junto con su equipo, en la negociación con el gobierno de Estados Unidos sobre la cuestión de los aranceles.

Sin duda se trata de un excelente cabildeo para obtener una prórroga de tres meses en esa materia. Es muy importante continuar por esa línea de cabeza fría y corazón caliente para obtener resultados positivos para nuestro país.

No es un trabajo fácil, pues se requiere sabiduría, paciencia y confianza para convencer a un gobernante arrogante como Donald Trump.

Teodoro Palomino, Antonio Román Hernández, Gerardo Gómez, Viviana Medina Soto, Samuel Paz, Michelle Palomino, Enrique López, Virginia Padilla, Daniel Díaz, Juan Barrera, Jorge Yáñez, Alejandro Mejía, Jovita Cruz Ortega, Lourdes Orozco, Erick Vázquez, Carta Gómez, Sonia Robles, Olivia del Valle, Argelia Rodríguez y Salomón Hernández

La CDMX, invadida por el comercio informal

Jefa de Gobierno de la Ciudad de México: sobran la corrupción y el coyotaje, falta voluntad política para controlar este grave problema social, económico, de salud y seguridad, movilidad y contaminación de todo tipo. Empezó hace décadas y se ha convertido en un monstruo de millones de cabezas y tentáculos.

Totalmente fuera de control, ha secuestrado el uso del espacio público; entre migración desbordada sin empleo ni vivienda, crimen organizado y líderes mercenarios, la ciudad se asfixia y la informalidad convive de manera absurda y obscena con las grandes obras que cotidianamente su gobierno nos anuncia. En resumen, la ciudad es un desaseado caos a pie de calle. Todos tenemos derecho al trabajo, también responsabilidades y obligaciones. Se reconocen las utopías pero apremian las realidades.

Este es asunto urgente como los baches, la recolección y manejo de residuos, los miles de cables colgando por doquier, el pésimo servicio de transporte público concesionado, la prohibición de artículos desechables de un solo uso, campañas permanentes de educación cívica y un larguísimo etcétera.

Trabajo inmenso y le toca a usted (porque su lucha y trayectoria lo merecen), a la sociedad y a su gabinete correspondiente, solucionar, conducir y poner orden.