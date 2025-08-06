▲ Afuera de la zona residencial donde vive el ex presidente derechista, se reunieron varios de sus simpatizantes. Foto Ap

Afp y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 28

Brasilia. El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, prohibió a los hijos del ex presidente Jair Bolsonaro visitarlo mientras cumple, desde ayer, su arresto domiciliario por atentar contra la soberanía nacional, mientras la policía militar del Distrito Federal reforzó la seguridad en la explanada de los Ministerios y la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia, frente a amenazas de protestas por parte de partidarios del ex mandatario ultraderechista.

La prohibición de visitas se aplica a Flávio, Carlos y Renan Bolsonaro, quienes no viven con su padre y, por lo tanto, sólo pueden verlo con autorización expresa del tribunal.

La medida se basa en el reiterado incumplimiento de las medidas cautelares por parte del ex presidente, justificó de Moraes. La justicia es ciega, pero no insensata , escribió el juez en la sentencia.

Las disposiciones cautelares se aplicaron en el marco de la investigación sobre las acciones del diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado, ante el gobierno del presidente estadunidense, Donald Trump, para atentar contra instituciones y autoridades en Brasil.

Forjado en la política por su padre, Eduardo Bolsonaro abraza abiertamente desde Estados Unidos su papel de instigador de la arremetida arancelaria de Washington contra Brasil, que el presidente Trump justificó bajo el argumento de que Jair Bolsonaro es víctima de una cacería de brujas .

De Moraes comparó las acciones de Eduardo Bolsonaro con la intentona golpista que lideró su padre. “El modus operandi golpista es el mismo. Antes había acampadas frente a cuarteles e invasiones de la plaza de los Tres Poderes (...) generando una conmoción nacional y abriendo la posibilidad de un golpe (…) Ahora alientan la imposición de tasas, lo que estimula la crisis económica y provoca una crisis política y social.