▲ Esta mañana, horario de Japón, visitantes oran por las víctimas de la agresión atómica estadunidense, en 1945, ante el Cenotafio Conmemorativo de la Paz, antes del acto para recordar otro aniversario del primer ataque de este tipo en el mundo, en la ciudad de Hiroshima. Foto n Afp

Afp

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 26

Hiroshima. Japón marcó este miércoles el octogésimo aniversario del lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima con un minuto de silencio y una ceremonia que congregó a representantes de más de un centenar de países, en un contexto marcado por llamamientos a abandonar las armas nucleares y las guerras en Ucrania y la franja de Gaza.

A las 8:15 se realizó el minuto de silencio en Hiroshima, la hora en que el avión estadunidense Enola Gay dejó caer la letal bomba Little Boy, el 6 de agosto de 1945, sobre la ciudad occidental japonesa, donde mató a unas 140 mil personas. Tres días después, un proyectil similar cayó sobre Nagasaki y dejó unos 74 mil fallecidos.

Estos dos ataques, que precipitaron el fin de la Segunda Guerra Mundial, son los únicos casos en la historia en los que se han utilizado armas nucleares en tiempo de guerra y hasta ahora Washington no ha sido juzgado ni sancionado por ambos bombardeos.

En la ceremonia participaron representantes de unos 120 países y regiones, incluyendo delegados taiwaneses y palestinos por primera vez.

Estados Unidos, que nunca se disculpó formalmente por los bombardeos, estuvo representado por su embajador ante Japón. No hubo enviados de Rusia y China, indicaron los organizadores.

No estuvieron presentes grandes potencias nucleares como Rusia, China y Pakistán.

Contrariamente a su costumbre, Japón indicó que no ha seleccionado a sus invitados para estas conmemoraciones, sino que ha notificado a todos los países y regiones la conmemoración del evento.

Así, Palestina y Taiwán, que Japón no reconoce oficialmente como países, anunciaron su presencia en este acto por primera vez.