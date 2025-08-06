Afp, Ap, Reuters, Xinhua y Europa Press

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 25

Nueva York. Miroslav Jenca, secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para Europa, Asia Central y América, advirtió ayer que no hay una solución militar a la ofensiva de Tel Aviv en Gaza ni para el conflicto más amplio entre israelíes y palestinos , luego de que el primer ministro Benjamin Netanyahu insistió en que su ejército debe derrotar totalmente a Hamas, y de que 83 palestinos más fueron abatidos por fuego de soldados, la mayoría cuando buscaba comida.

Jenca calificó de profundamente alarmantes los informes sobre la posible decisión de Tel Aviv de ampliar sus operaciones militares a toda la franja y conquistar el enclave, durante una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad donde remarcó que, de acuerdo con el derecho internacional, Gaza es y debe seguir siendo parte del futuro Estado palestino .

Un día después de que trascendió que Netanyahu se inclina por instruir acciones más duras en la franja, oficiales militares y ex comandantes de alto rango advirtieron que el plan del premier pondría en peligro las vidas de los rehenes israelíes restantes, requeriría que los soldados administren una población en la que todavía hay combatientes de Hamas y, además, se corre el riesgo de un mayor aislamiento internacional de Israel, informaron medios locales.

Yoram Cohen, ex responsable del Shin Bet (servicio de seguridad), expresó que los objetivos de Netanyahu son una fantasía. Si alguien imagina que podemos llegar a cada terrorista, a todos los escondites y al total de armas y, al mismo tiempo, traer a nuestros rehenes a casa, creo que es imposible , expresó.

Por su parte, Netanyahu, durante una visita a una base militar, afirmó que es necesario derrotar totalmente al enemigo en la franja, liberar a todos nuestros rehenes y asegurarnos de que Gaza ya no constituya una amenaza para Israel. No abandonamos ninguna de estas misiones , según un comunicado de su oficina.

Nueva fase de los ataques

El premier mantuvo una reunión de seguridad antes de pronunciarse sobre la próxima fase de la guerra en el territorio palestino, en la que el jefe del Estado Mayor del ejército, Eyal Zamir, presentó varios planes para ampliar gradualmente los combates en Gaza.

El ministro de Defensa, Israel Katz, que participó en el encuentro, mencionó que la cúpula militar acatará la decisión tomada por el gabinete sobre el futuro de la ofensiva de Tel Aviv en la franja de Gaza.

Según el periódico Haaretz, los planes de Zamir permitirían que las operaciones bélicas se detuvieran fácilmente si se negociara un alto el fuego. El diario informó que el liderazgo militar de Israel se opone a una ocupación completa de Gaza y prefiere seguir con incursiones focalizadas y establecer rutas que dividirían el enclave en múltiples áreas.

El jefe del ejército propuso que las tropas controlen totalmente el corredor Netzarim, donde actualmente sólo manejan la parte oriental, y crear más rutas como el pasaje Morag, que divide Rafah y Jan Younis, en el sur de Gaza.

Por lo pronto, el total de muertos en Gaza desde octubre de 2023 superó ayer los 61 mil, de los cuales 188 perdieron la vida por hambre o desnutrición, entre ellos 94 niños, denunciaron las autoridades.