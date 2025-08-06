Claudio Bañuelos

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 31

Aguascalientes, Ags., Al menos cinco casas resultaron destruidas, y otras 16 tuvieron daños estructurales, a consecuencia de una explosión ayer en la madrugada en un negocio de hamburguesas, en una zona residencial de esta capital, sin saldo de muertos ni lesionados.

El estallido sucedió cerca de las 2:34 horas, por acumulación de gas dentro del restaurante Benditos Remedios, ubicado en la calle Monte Everest 1107, casi esquina con Arboledas, en el fraccionamiento Valle del Campestre, en el norte de la ciudad.