Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 31
Aguascalientes, Ags., Al menos cinco casas resultaron destruidas, y otras 16 tuvieron daños estructurales, a consecuencia de una explosión ayer en la madrugada en un negocio de hamburguesas, en una zona residencial de esta capital, sin saldo de muertos ni lesionados.
El estallido sucedió cerca de las 2:34 horas, por acumulación de gas dentro del restaurante Benditos Remedios, ubicado en la calle Monte Everest 1107, casi esquina con Arboledas, en el fraccionamiento Valle del Campestre, en el norte de la ciudad.
En entrevista, Gabino Vázquez Vega, titular de la coordinación de protección civil municipal, dio a conocer que a la hora mencionada
nos reportaron una fuerte explosión en la calle Monte Everest, por lo que nos trasladamos para atender la emergencia y encontramos daños en varias viviendas. Explicó que aparentemente, el gas que escapó de dos tanques por una fuga se acumuló dentro del establecimiento cerrado, y esto provocó el siniestro.
Añadió que por el percance
volaron escombros y cristales de la parte frontal de la finca, que afectaron la parte posterior, por la onda expansiva”.
Peritos estructuristas de la dirección de desarrollo urbano del ayuntamiento capitalino acudieron a revisar los estragos en el sitio.
Vamos a ver qué sigue para las personas que no puedan regresar a sus viviendas, para ofrecerles un refugio mientras se realiza la reconstrucción de sus casas.
Por lo pronto, la Fiscalía General del Estado ya abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades.