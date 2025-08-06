Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 31
Autoridades federales detuvieron en el municipio de Comalcalco, Tabasco, a seis integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Además, aseguraron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos.
En su cuenta de X, el funcionario informó que en el operativo participaron elementos de la SSPC, además de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, así como fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.
Según información del gabinete de seguridad, la operación se realizó en seguimiento a labores de inteligencia y fue identificado
un grupo de al menos seis sujetos que viajaban en vehículos y portaban armas de fuego.
Les aseguraron drogas, armas largas y cartuchos
Las autoridades capturaron a los presuntos delincuentes y les aseguraron cinco armas largas, 50 cartuchos de diversos calibres, seis chalecos tácticos, además de dosis de mariguana y metanfetamina; también dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.
En Elota localizan narcolaboratorio
Mientras, en las comunidades de El Cedrito y El Alhuate, municipio de Elota, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino y un área de concentración de materiales para producir drogas sintéticas, y aseguraron 5 mil 500 litros, mil 325 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.
Estos aseguramientos causaron afectación económica a los grupos delictivos estimada en 536 millones de pesos, informó el gabinete de seguridad.
De igual manera, en Culiacán, capital de Sinaloa, en la carretera Aguacaliente de los Monzón-Loma de Rodriguera, elementos del Ejército aseguraron un fusil Barrett, cinco armas largas, 37 cargadores, mil 29 cartuchos, dos cascos balísticos, dos chalecos balísticos y un kilo de mariguana.
En Sonora, un total de 224 personas fueron detenidas en 15 municipios, resultado de operativos coordinados entre las corporaciones que integran la mesa estatal de seguridad, realizados del 28 de julio al 3 de agosto, reportó la Secretaría Estatal de Seguridad Publica.
Las acciones incluyeron además el aseguramiento de armas de fuego, miles de dosis de droga, vehículos y diversos objetos presuntamente utilizados en actividades delictivas.
Se ejecutaron 65 órdenes de aprehensión y se efectuaron 13 cateos en distintos domicilios. Durante las intervenciones, se recuperaron 34 vehículos y se aseguraron otros 92, algunos de ellos con reportes de robo o modificaciones irregulares.
Ahí se decomisaron 48 armas de fuego y mil 741 cartuchos útiles, además de 13 cámaras de videovigilancia clandestinas conocidas como
parásito –instaladas por grupos criminales para el monitoreo de autoridades– y 26 máquinas tragamonedas, asociadas a operaciones de financiamiento ilícito.