Gustavo Castillo y Cristina Gómez

Reportero y corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 31

Autoridades federales detuvieron en el municipio de Comalcalco, Tabasco, a seis integrantes de un grupo delictivo dedicado a la extorsión, informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch. Además, aseguraron armas largas, cartuchos, chalecos tácticos, drogas y vehículos.

En su cuenta de X, el funcionario informó que en el operativo participaron elementos de la SSPC, además de las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, así como fiscalía y Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco.

Según información del gabinete de seguridad, la operación se realizó en seguimiento a labores de inteligencia y fue identificado un grupo de al menos seis sujetos que viajaban en vehículos y portaban armas de fuego .

Les aseguraron drogas, armas largas y cartuchos

Las autoridades capturaron a los presuntos delincuentes y les aseguraron cinco armas largas, 50 cartuchos de diversos calibres, seis chalecos tácticos, además de dosis de mariguana y metanfetamina; también dos vehículos, uno de ellos con reporte de robo. Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

En Elota localizan narcolaboratorio

Mientras, en las comunidades de El Cedrito y El Alhuate, municipio de Elota, Sinaloa, elementos del Ejército Mexicano localizaron un laboratorio clandestino y un área de concentración de materiales para producir drogas sintéticas, y aseguraron 5 mil 500 litros, mil 325 kilos de sustancias químicas, un reactor de síntesis orgánica y un condensador.