▲ Un habitante de Mexicali se hidrata con electrolitos proporcionados por el ayuntamiento de la capital de Baja California, a causa de las altas temperaturas en la región. Foto La Jornada

Cristina Gómez y Antonio Heras

Corresponsales

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 31

A consecuencia de una ola de calor sin precedente en Hermosillo, Sonora, y Mexicali, Baja California, autoridades de ambas ciudades emitieron alertas a la población para que tome medidas preventivas y eviten problemas de salud, ya que en ambos casos se prevén sensaciones térmicas de más de 50 grados Celsius.

El Servicio Médico Forense del Poder Judicial de Baja California reportó ayer la cuarta víctima por golpe de calor en Mexicali; se trata de un hombre de 38 años cuyo cadáver fue encontrado en la sierra Cucapah.

En Hermosillo pronostican temperaturas superiores a 46 grados Celsius a partir de ayer y hasta mañana 7 de agosto; el punto más alto se alcanzará hoy cuando la sensación térmica podría rebasar 50 grados, debido a la humedad en el ambiente, informaron la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y el Servicio Meteorológico Nacional.

Explicaron que este fenómeno es causado por una circulación anticiclónica que mantiene condiciones de cielo despejado, radiación solar intensa y aire extremadamente seco en el centro y noroeste de Sonora. Esta combinación generó un ambiente de calor extremo que obliga a reforzar medidas de prevención.

Armando Castañeda Sánchez, titular de la CEPC, adelantó que las altas temperaturas persistirán por lo menos hasta el domingo, con valores diarios por encima de 40 grados, en particular en los valles y zonas urbanas.

Autoridades estatales recomendaron a la población evitar actividades al aire libre entre las 10 y las 18 horas, hidratarse constantemente, incluso sin tener sed; usar ropa ligera y de colores claros, gorra o sombrero y protector solar, no dejar a niños, adultos mayores ni mascotas dentro de vehículos.

En Baja California, en plena canícula, el gobierno de Mexicali emitió una alerta de calor a partir de este miércoles, pues habrá sensación térmica superior a 50 grados, indicó el director de la unidad municipal de Protección Civil, René Rosado.

Señaló que algunas medidas claves para prevenir un golpe de calor son mantenerse hidratado de forma constante, evitar la exposición al sol y no dejar a personas vulnerables o mascotas en el interior de vehículos.

Mientras, la alcaldesa Norma Bustamante informó que están activos varios puntos de hidratación en la ciudad y el valle de Mexicali, incluido el Albergue El Peregrino, Casa Betania, El Mesón y las tiendas Oxxo donde se están regalando botellas de agua potable.