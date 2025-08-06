Estados
Campeche: agentes paran labores para demandar pagos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 30

Campeche, Camp., Más de cien elementos de la dirección de seguridad pública, vialidad y tránsito del municipio de Carmen realizaron un paro de labores, para exigir el pago inmediato de los apoyos del programa federal Fondo para el Fortalecimiento de la Seguridad Pública (Fortaseg), destinados a útiles escolares y vivienda. Los policías reprocharon que desde hace cuatro años no han recibido esa ayuda con el pretexto de que las gestiones no han sido aprobadas. De igual manera, acusaron al alcalde morenista Pablo Gutiérrez, de retener esos recursos, en perjuicio de las familias de cientos de elementos policiacos. Señalaron que los montos del Fortaseg están siendo jineteados por el alcalde, es decir, usados con otros fines mientras a ellos les niegan sus derechos. Dijeron que su movilización es un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para que intervengan y garanticen la transparencia en el manejo de recursos públicos.

