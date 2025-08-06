Iván Evair Saldaña

Miércoles 6 de agosto de 2025

El Congreso de Guerrero impugnó la suspensión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a la alcaldesa de Acapulco, la morenista Abelina López Rodríguez, que la blinda en forma indefinida de enfrentar un juicio de revocación de mandato, al ser acusada del manejo irregular de 898 millones de pesos otorgados por el gobierno federal. El recurso 38/2025-CA fue admitido por la SCJN y se analizará como prioritario. Fue turnado al ministro Alberto Pérez Dayán para su resolución. La impugnación fue promovida por el presidente de la mesa directiva del Congreso contra el acuerdo del 24 de junio, por el cual la ministra Yasmín Esquivel Mossa concedió a la munícipe la suspensión solicitada en la controversia constitucional 176/2025. Aunque el recurso fue recibido por la Corte desde el mes pasado, su admisión se publicó el lunes en las listas judiciales. El ministro Javier Laynez Potisek también concedió una suspensión a la misma funcionaria, al admitir la controversia constitucional 174/2024. Con dicha medida se impide temporalmente que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revise las finanzas del municipio relacionadas con el uso y destino de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social y Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, correspondientes al ejercicio fiscal 2023.