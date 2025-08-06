Julia Le Duc

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 30

Matamoros, Tamps., Una adolescente de 14 años dio a luz en el baño de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) de Matamoros, contigua al Hospital General de Zona 13, luego de que personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) le negó atención médica.

Nubia Álvarez, madre de la menor Camila, comentó que su hija acudió en varias ocasiones al área de urgencias del nosocomio desde la tarde del lunes, debido a que le habían advertido que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. Sin embargo, cada vez que Camila solicitaba atención, por la intensidad de las contracciones, los médicos le decían: aún no es tiempo , dijo Álvarez.

Tras ser rechazadas varias veces, regresaron a su casa. Pero cerca de las 11 de la noche volvieron al hospital, ya que los dolores eran más fuertes. Aun así, el personal médico le negó la atención, asegurando que no había dilatación suficiente y la joven aún no estaba lista.

El nacimiento ocurrió ayer a las 5 de la mañana cuando Camila fue sola al baño de la UMF y ahí, sin ningún apoyo o asistencia médica, y en condiciones insalubres nació su bebé, relató de la madre.

Tras el parto y alertados por los gritos de la familia, personal médico acudió, ahora sí, para auxiliar a Camila y a la bebé, y las trasladaron al área de maternidad para valoración médica.