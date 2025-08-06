▲ Integrantes de los Comités de Cuenca Río Sonora ayer, durante una velada en la plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, en memoria de tres líderes de ese movimiento que buscaba justicia ambiental y fallecieron entre 2024 y lo que va de 2025. Foto Cristina Gómez Lima

Cristina Gómez Lima

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 30

Hermosillo, Son., Once años después del derrame tóxico provocado por la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México –propiedad de Germán Larrea–, los Comités de Cuenca del Río Sonora (CCRS) realizaron una velada en el antimonumento Río Sonora, en la Plaza Emiliana de Zubeldía, en Hermosillo, para rendir homenaje a tres de sus líderes comunitarios fallecidos y reiterar la exigencia de justicia frente a lo que consideran una década de abandono y simulación institucional.

El acto fue convocado como un espacio de memoria activa y resistencia para honrar la vida y el legado de Norberto Bustamante López (originario del municipio sonorense de Huépac), Martha Patricia Velarde (de Baviácora) y Francisco Ramón Miranda Córdova (quien residía en Aconchi), quienes durante más de 10 años encabezaron la lucha contra Grupo México tras el desastre ambiental ocurrido el 6 de agosto de 2014, considerado el más grave en la historia minera de México.

Recordamos a Ramón, a Patricia y a Norberto porque sembraron dignidad en este desierto que aún espera justicia. Esta velada no es sólo para honrar su lucha, sino para afirmar que sigue vigente: por la vida, la salud y el derecho a un río limpio , afirmaron los organizadores.

Martín Valenzuela y Filomena Bonilla, voceros de los comités, leye-ron un manifiesto en el que denunciaron negligencia del Estado mexicano en todos sus niveles, y acusaron a las autoridades de incumplir acuerdos, simular avances y perpetuar la impunidad. A 11 años del derrame, seguimos tomando agua contaminada. No hay acceso a un sistema de salud especializada, no existe remediación ambiental y las secuelas sociales aumentan cada año. Lo más grave es que esto sucede con total indiferencia institucional , leyeron frente al antimonumento.

En el documento aseguraron que, aunque la responsabilidad directa del desastre recae en las prácticas del consorcio minero de Germán Larrea, el mayor agravio proviene de los tres niveles de gobierno que han eludido su deber de garantizar los derechos humanos en la región.