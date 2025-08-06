▲ El productor y director durante la 50 edición del festival de cine estadunidense de Deauville, en 2024. Foto Afp

Roma. Francis Ford Coppola, legendario director de 86 años de El Padrino y Apocalypse Now, estuvo en Calabria para presentar una proyección de su controvertida película Megalópolis.

Según el Daily Mail, informes locales no confirmados afirman que podría haber sido llevado a Roma para someterse a una cirugía cardiaca.

The Independent se puso en contacto con los representantes de Coppola para solicitar comentarios.

Coppola, cuya esposa, Eleanor, murió el pasado abril a los 87 años, completó recientemente una gira por cines estadunidenses donde ha proyectado en persona Megalópolis.

La película, protagonizada por Adam Driver, Aubrey Plaza y Shia LaBeouf, es una fábula futurista que establece paralelismos entre el Estados Unidos actual y la caída de Roma. La crítica se mostró dividida tras su estreno en septiembre del año pasado.

A principios de este año, Coppola declaró a GQ que prefería hacer una gira de la película él mismo en lugar de estrenarla en streaming o devedé. Al preguntársele por qué no había aprobado un estreno en cines, Coppola respondió: Porque la película todavía se proyecta en cines. No quiero que nadie la posea .

Continuó: “Después de las elecciones, la gente está agotando las entradas para las proyecciones de Megalópolis, tal como se pretendía verla. Dado que fue tan profético o premonitorio decir que Estados Unidos es como Roma –quizás perderá su república–, ahora la gente corre a verla en los cines.