Roma. Francis Ford Coppola, legendario director de 86 años de El Padrino y Apocalypse Now, estuvo en Calabria para presentar una proyección de su controvertida película Megalópolis.
Según el Daily Mail, informes locales no confirmados afirman que podría haber sido llevado a Roma para someterse a una cirugía cardiaca.
The Independent se puso en contacto con los representantes de Coppola para solicitar comentarios.
Coppola, cuya esposa, Eleanor, murió el pasado abril a los 87 años, completó recientemente una gira por cines estadunidenses donde ha proyectado en persona Megalópolis.
La película, protagonizada por Adam Driver, Aubrey Plaza y Shia LaBeouf, es una fábula futurista que establece paralelismos entre el Estados Unidos actual y la caída de Roma. La crítica se mostró dividida tras su estreno en septiembre del año pasado.
A principios de este año, Coppola declaró a GQ que prefería hacer una gira de la película él mismo en lugar de estrenarla en streaming o devedé. Al preguntársele por qué no había aprobado un estreno en cines, Coppola respondió:
Porque la película todavía se proyecta en cines. No quiero que nadie la posea.
Continuó: “Después de las elecciones, la gente está agotando las entradas para las proyecciones de Megalópolis, tal como se pretendía verla. Dado que fue tan profético o premonitorio decir que Estados Unidos es como Roma –quizás perderá su república–, ahora la gente corre a verla en los cines.
Recientemente agotamos las entradas para tres proyecciones en Boston y en Detroit, y la gente realmente está haciendo cola.
Es igual que lo que pasó con Apocalypse Now, que fue un fracaso rotundo, recibió pésimas críticas, todos dijeron que era la peor película jamás hecha. Y aun así, la gente nunca dejó de ir a verla. Lo mismo está sucediendo ahora con Megalópolis, añadió.
En una reseña de tres estrellas para The Independent, Geoffrey McNab escribió: Megalópolis, la epopeya autofinanciada de 120 millones de dólares dirigida por Francis Ford Coppola, ciertamente no es otro El Padrino o Apocalypse Now, pero al menos está repleta de ideas.
El cineasta dedicó décadas a intentar sacar adelante Megalópolis. ¿Y si no hubiera funcionado? ¿Y qué pensar de las numerosas afirmaciones de caos en el set? En definitiva, este no es el desastre que podría haber sido. Sin embargo, es profundamente defectuoso y muy excéntrico...
Las perspectivas de taquilla para Megalópolis parecen miserables, aunque no sería ninguna sorpresa que la película alcanzara el estatus de culto gracias a su maravillosa rareza.