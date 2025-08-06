Reuters, Afp, Sputnik y Pl

Washington. El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos estaba cerca de un acuerdo comercial con China y que, si se logra, se reuniría con su par chino, Xi Jinping, antes de fin de año.

Me pidió una reunión, y muy probablemente acabaré teniendo el encuentro antes de fin de año si llegamos a un acuerdo , dijo Trump en una entrevista con la CNBC. Nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Nos estamos llevando muy bien con China , señaló.

En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que su país utilizará todos los recursos disponibles, incluida la Organización Mundial del Comercio, para defender sus intereses, y añadió que no llamaría a Trump porque su par no quería hablar.

Lula se refirió al día en que se impusieron los aranceles como el más lamentable en la relación entre los dos países.

La medida arancelaria de Trump, que entra en vigor este miércoles, excluye 694 productos, pero afecta exportaciones claves como la carne de res, el café y el cacao.

Por su parte, la Unión Europea (UE) anunció que suspendió las medidas de represalia por los aranceles impuestos por Trump debido al acuerdo comercial alcanzado por el bloque y Estados Unidos.