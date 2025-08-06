Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 24
Washington. El presidente Donald Trump dijo ayer que Estados Unidos estaba cerca de un acuerdo comercial con China y que, si se logra, se reuniría con su par chino, Xi Jinping, antes de fin de año.
Me pidió una reunión, y muy probablemente acabaré teniendo el encuentro antes de fin de año si llegamos a un acuerdo, dijo Trump en una entrevista con la CNBC.
Nos estamos acercando mucho a un acuerdo. Nos estamos llevando muy bien con China, señaló.
En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo que su país utilizará todos los recursos disponibles, incluida la Organización Mundial del Comercio, para defender sus intereses, y añadió que no llamaría a Trump porque su par no quería hablar.
Lula se refirió al día en que se impusieron los aranceles como
el más lamentable en la relación entre los dos países.
La medida arancelaria de Trump, que entra en vigor este miércoles, excluye 694 productos, pero afecta exportaciones claves como la carne de res, el café y el cacao.
Por su parte, la Unión Europea (UE) anunció que suspendió las medidas de represalia por los aranceles impuestos por Trump debido al acuerdo comercial alcanzado por el bloque y Estados Unidos.
En meses recientes, la Comisión Europea preparó una lista de productos estadunidenses que serían gravados si Estados Unidos y la UE no lograban un acuerdo.
La lista incluía mercancías valuadas en 93 mil millones de euros (unos 109 mil millones de dólares), entre ellas soya, aviones y vehículos.
Sin embargo, Trump advirtió sobre un arancel de 35 por ciento para los productos de la UE que ingresen a su país si el bloque no cumple con sus compromisos de inversión.
Además volvió a amenazar con aumentar los aranceles a productos procedentes de India, independientemente del 25 por ciento anunciado en recientes negociaciones.
India no ha sido un buen socio comercial, porque ellos hacen muchos negocios con nosotros, pero nosotros no hacemos negocios con ellos. Acordamos 25 por ciento, pero creo que voy a aumentar eso sustancialmente en las próximas 24 horas, porque están comprando petróleo ruso, dijo Trump en la entrevista con CNBC.