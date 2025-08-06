Aldo Anfossi

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 24

Santiago. Transcurrida una semana desde el derrumbe de una sección de la mina subterránea El Teniente, que mató a seis trabajadores cuyo rescate tomó varios días, las operaciones del yacimiento seguían paralizadas indefinidamente mientras se realizan pesquisas sobre la tragedia y la seguridad del yacimiento.

El Teniente tiene 105 años de antigüedad y es la mina subterránea cuprífera más grande del planeta, con una producción anual de 350 mil toneladas de cobre fino; asimismo, aporta alrededor de 23 por ciento de la producción de la gigante estatal Corporación del Cobre de Chile (Codelco), el primer productor mundial del mineral, y su cierre provoca pérdidas diarias de alrededor de 9 millones de dólares en ventas.

Según la ministra de Minería, Aurora Williams, las faenas continuarán detenidas el tiempo que sea necesario tanto para esclarecer por qué la galería donde ocurrió el derrumbe a las 17:30 horas del jueves anterior no soportó un sismo de magnitud 4.2 y asegurarse de que reanudar la extracción de mineral sea seguro para los obreros.