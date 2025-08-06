Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 23

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tuvo ayer en Palacio Nacional una reunión con la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Anita Anand, y el ministro de Finanzas e Ingresos Nacionales, François Philippe Champagne, con el objetivo de reforzar las relaciones bilaterales. Por separado, recibió al presidente y director ejecutivo de Walmart Inc, Doug McMillon, quien confirmó inversiones de esa empresa.

La mandataria publicó un mensaje en su cuenta de X después de la reunión con los funcionarios canadienses: Fortalecemos la relación entre nuestros países .

Por su parte, la ministra Anand destacó en redes sociales que las conversaciones con la Presidenta y miembros de su gobierno permitieron avanzar en prioridades compartidas, como el crecimiento económico, la seguridad y la diversificación comercial. La canciller canadiense señaló que México y Canadá son socios cercanos, unidos por décadas de cooperación diplomática, económica y en materia de seguridad.