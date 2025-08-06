Braulio Carbajal

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 23

Los trabajos para la revisión del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) comenzarán en septiembre, aseguró ayer Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

Ese mes, explicó, la presidenta Claudia Sheinbaum emitirá la convocatoria respectiva. Vamos a revisar sector por sector las experiencias con el tratado de libre comercio , dijo el funcionario luego de presentar el Foro STS para México, América Latina y el Caribe, el cual se llevará a cabo en Morelos.

Explicó que, según los términos del tratado, la revisión oficial por parte de los tres países debería comenzar en enero de 2026.

El anuncio de Ebrard Casaubón se dio luego de que el jueves pasado la Presidenta llegó a un acuerdo con su homólogo estadunidense, Donald Trump, para evitar la entrada en vigor de aranceles de 30 por ciento, programados para el primero de agosto.

El titular de la SE aseguró que luego de que México se libró temporalmente de las tarifas de Estados Unidos, el gobierno canadiense se ha acercado para preguntar cómo se han alcanzado esos resultados.

En este sentido, informó que ayer se reuniría, junto con la presidenta Claudia Sheinbaum, con el ministro de Hacienda de Canadá, François-Philippe Champagne, para compartir las perspectivas de ambos países.