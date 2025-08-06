Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 22

La demanda interna en México confirmó la pérdida de dinamismo de la actividad económica en mayo, con un consumo débil y una recuperación de la inversión, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La inversión fija bruta subió 0.9 por ciento mensual en el quinto mes del año. Los resultados fueron variados: la construcción avanzó 1.4 por ciento, impulsada por el componente residencial (7.8 por ciento). En tanto, la inversión en maquinaria y equipo no registró cambios frente a abril, después de cinco meses a la baja. Por su parte, el consumo privado disminuyó uno por ciento, frente al avance de 0.9 por ciento del mes previo. Más información en: https://t.ly/Tvpj3.