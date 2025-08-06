L

a Red Académica de América Latina y el Caribe sobre China (Red ALC-China) ofrecerá desde el lunes 11 de agosto (y en los siguientes cuatro lunes) un curso titulado Implicaciones globales del socialismo con características chinas en la nueva era . El objetivo del curso –en línea y gratuito; ver el portal de la Red ALC-China– es conocer con detalle los principales conceptos y propuestas contemporáneas del pensamiento del presidente Xi Jinping. Las implicaciones para el Sur global son de enorme relevancia, particularmente ante la creciente confrontación entre Estados Unidos y China, el cambio del orden mundial ante las medidas unilaterales por parte de Estados Unidos y la importancia de diversificar las relaciones socioeconómicas de los países de América Latina y el Caribe, incluido México.

El curso, resultado de las añejas y recientes relaciones entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Renmín de China, ofrecerá en sus cinco sesiones temas sobre el pensamiento de Xi Jinping sobre el socialismo con características chinas, las relaciones exteriores de China y la Iniciativa de la Franja y la Ruta, esfuerzos en la transformación energética, la economía del carbono y digital, los esfuerzos educativos de China en la cooperación internacional, así como la revitalización rural en China. Los ponentes del curso, con interpretación (o traducción simultánea) al español, son todos especialistas y miembros de la Academia del Pensamiento de Xi Jinping del Socialismo con Características Chinas para una Nueva Era de la Universidad de Renmín.

¿Por qué ofrecer un curso con estas características en 2025? Resulta sorprendente que en la actualidad el conocimiento detallado de las políticas y estrategias chinas –internas e internacionales–, particularmente en torno a los conceptos y propuestas del presidente Xi Jinping, son mínimas y prácticamente inexistentes cuando se trata de presentaciones con base en las propias fuentes chinas y del Partido Comunista de China. No es complejo imaginarse que lecturas sobre estos temas vía terceros –por ejemplo, vía múltiples think tanks estadunidenses y europeos– bien pudieran estar sumamente sesgadas ante las profundas confrontaciones sistémicas que estos países mantienen con China. Buscar una relación de largo plazo con la República Popular China –por ejemplo, en ALC, en aras de diversificar sus relaciones más allá de las estadunidenses– es una opción realista y pragmática, aunque imposible sin un conocimiento mínimo sobre las propuestas del sector público chino. Incluso una seria crítica a China en la actualidad requiere partir de las propias reflexiones del sector público chino.