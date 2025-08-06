Alejandro Alegría y Dora Villanueva

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 21

El Plan Estratégico 2025-2030 de Petróleos Mexicanos (Pemex) es la hoja de ruta que define la dirección financiera y productiva de la empresa pública al menos para la siguiente década , señaló la titular de la Secretaría de Energía (Sener), Luz Elena González Escobar.

Ante representantes del sector energético, inversionistas nacionales e internacionales, empresarios y especialistas, la funcionaria indicó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha tejido paso a paso un ambicioso plan para reorientar el rumbo del sector en esta nueva etapa .

Comentó que la estrategia responde al compromiso de la mandataria de resolver los retos financieros estructurales de la petrolera. González Escobar añadió que la meta es que Pemex opere con eficiencia, impulse el desarrollo económico y cubra la demanda interna de combustibles conforme avanza la transición energética.

Subrayó que ha quedado atrás el esquema fragmentado y de baja rentabilidad que dejó a Pemex una deuda de 121 mil 576 millones de dólares, financiera y con proveedores, según datos de la empresa.

El gobierno de la presidenta Sheinbaum, afirmó, ha asumido la responsabilidad de construir un modelo energético que combine soberanía con competitividad, que garantice justicia energética para los más vulnerables e involucre al sector privado. Acotó que los empresarios son bienvenidos en las inversiones mixtas, pero deben estar en línea con los intereses nacionales.

Explicó que la transformación productiva de Pemex se sustenta en una estrategia que garantice la producción estable de 1.8 millones de barriles diarios de hidrocarburos líquidos, el aumento de la refinación de gasolina, diésel y turbosina, el relanzamiento de la industria petroquímica nacional y el incremento de la producción de fertilizantes, así como el combate al comercio ilícito de combustibles. Asimismo, busca el desarrollo de energías verdes.