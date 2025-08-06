Economía
¿Dónde quedaron los ingresos extra por petróleo?
 
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. 20

Petróleos Mexicanos (Pemex) no se benefició de todo el dinero por exportaciones de crudo durante las administraciones de los panistas Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, a pesar de que en ese tiempo el barril llegó a cotizarse en 100 dólares, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina de ayer, la mandataria fue consultada sobre el destino de los ingresos por ventas de petróleo entre 2000 y 2018, periodo que también incluye la gestión de Enrique Peña Nieto.

“Ellos quebraron la empresa, o sea, los gobiernos del Prian. Todavía hay mucho qué decir de aquella época. ¿Ingresos petroleros? Muchísimos, porque además ponían en el Presupuesto de Egresos: ‘El precio del barril va a ser tanto y la producción tanto’ y después tenían excedentes. ¿Dónde quedó ese dinero? En Pemex no, ¿eh?”

Detalló que durante los sexenios de Fox (2000-2006) y Calderón (2006-2012) la petrolera llegó a extraer 3 millones 200 mil barriles diarios, lo que contribuyó al declive de Cantarell, el segundo yacimiento petrolero más grande del mundo, y se usó nitrógeno para extraerlo, lo que contaminó el gas natural asociado.

