De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a35

Tigres tenía el partido bajo control, pero sus errores y la contundencia del LAFC sentenciaron su primera derrota en la Leagues Cup al caer 2-1 en el estadio Banc of California de Los Ángeles. Los felinos requieren ahora una combinación de resultados para avanzar a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Estados Unidos.

A pesar del dominio que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) impuso en el primer tiempo, los goles del venezolano David Martínez (38, de penal, y 64) cambiaron la suerte de los angelinos. Martínez aprovechó su habilidad y destreza en los espacios largos y no falló al momento de definir sus jugadas frente al arquero argentino Nahuel Guzmán.