Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a35
Tigres tenía el partido bajo control, pero sus errores y la contundencia del LAFC sentenciaron su primera derrota en la Leagues Cup al caer 2-1 en el estadio Banc of California de Los Ángeles. Los felinos requieren ahora una combinación de resultados para avanzar a la siguiente ronda del torneo que se disputa en Estados Unidos.
A pesar del dominio que el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) impuso en el primer tiempo, los goles del venezolano David Martínez (38, de penal, y 64) cambiaron la suerte de los angelinos. Martínez aprovechó su habilidad y destreza en los espacios largos y no falló al momento de definir sus jugadas frente al arquero argentino Nahuel Guzmán.
Si bien el tanto de Édgar López acercó a los regiomontanos (47), el LAFC cerró filas para asegurar la victoria y ubicarse en puestos de calificación a los playoffs.
Por otra parte, en el estadio Snap-dragon de California, Mazatlán FC cayó 2-0 ante San Diego FC y quedó prácticamente eliminado después de tres fechas del certamen.
El finlandés Onni Valakari marcó un doblete y se alzó como figura del encuentro (66 y 74). Producto de la desesperación y la superioridad de su rival, los sinaloenses sufrieron la expulsión del colombiano Nicolás Benedetti.