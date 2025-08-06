Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a12
Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México realizaron la primera reunión trilateral de coordinación de alto nivel para preparar la seguridad del Mundial de Futbol 2026, con especial enfoque en la prevención de amenazas con aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), informó ayer el Departamento de Estado estadunidense.
En el encuentro participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente; la representante de México para el Mundial, Gabriela Cuevas; el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, Andrew Giuliani, así como altos funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, entre otros.
En una declaración conjunta, los tres gobiernos subrayaron que el Mundial 2026 será un torneo histórico para América del Norte, al unir a las tres naciones y proyectar su capacidad de cooperación regional ante el mundo. En este contexto, durante tres días se llevó a cabo un intercambio de expertos en materia de seguridad, tecnología y políticas públicas para abordar los desafíos relacionados con el uso de drones y fortalecer las capacidades de respuesta conjunta.
El encuentro incluyó una mesa redonda con empresas líderes de Canadá, México y Estados Unidos, lo que permitió un diálogo público-privado sobre soluciones tecnológicas y estrategias innovadoras para mitigar amenazas. Según el comunicado, esta colaboración busca cerrar brechas de política y tecnología que podrían afectar la capacidad de los tres países para reaccionar ante riesgos emergentes.
Los gobiernos de las tres naciones destacaron que esta reunión es la primera de una serie de iniciativas encaminadas a garantizar un Mundial seguro y exitoso. La coordinación trilateral, basada en el intercambio de información, la planificación conjunta y la cooperación con la industria, refleja el compromiso compartido con la seguridad regional y la protección de los asistentes al torneo.
El trabajo conjunto permitirá que la Copa del Mundo 2026 no sólo sea una celebración del deporte, sino también un testimonio de la fortaleza de nuestra asociación y de los valores que compartimos, concluyó la declaración.