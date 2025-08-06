Arturo Sánchez Jiménez

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a12

Los gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México realizaron la primera reunión trilateral de coordinación de alto nivel para preparar la seguridad del Mundial de Futbol 2026, con especial enfoque en la prevención de amenazas con aeronaves no tripuladas (UAS, por sus siglas en inglés), informó ayer el Departamento de Estado estadunidense.

En el encuentro participaron el canciller Juan Ramón de la Fuente; la representante de México para el Mundial, Gabriela Cuevas; el director ejecutivo del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa del Mundo, Andrew Giuliani, así como altos funcionarios del Departamento de Estado y del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el embajador de Canadá en México, Cameron MacKay, entre otros.

En una declaración conjunta, los tres gobiernos subrayaron que el Mundial 2026 será un torneo histórico para América del Norte, al unir a las tres naciones y proyectar su capacidad de cooperación regional ante el mundo. En este contexto, durante tres días se llevó a cabo un intercambio de expertos en materia de seguridad, tecnología y políticas públicas para abordar los desafíos relacionados con el uso de drones y fortalecer las capacidades de respuesta conjunta.