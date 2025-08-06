De la Redacción

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a12

El Toluca sabe lo que es ganar en contextos adversos. No es que sus rivales resulten sencillos, pero el vigente campeón del futbol mexicano desgrana la teoría de un sector de aficionados y analistas de este deporte que supone un crecimiento exponencial de la MLS por encima de la Liga Mx. Los Diablos son el primer participante del torneo nacional que clasifica a la siguiente fase de la Leagues Cup con un empate y dos victorias, incluido el 2-1 de ayer sobre el New York City FC en el mítico Yankee Stadium.

Si hubo un equipo que compitió bajo protesta desde el inicio del torneo, ese fue el Toluca. Su técnico, el argentino Antonio Mohamed, criticó los cambios en el formato, la saturación de partidos, los viajes y el poco tiempo de recuperación de sus jugadores entre una y otra fecha. Es injusto, porque ganando los tres partidos puedes quedar eliminado , reclamó el Turco en sus primeras conferencias de prensa.

El desgaste hizo efecto en los Diablos, pero no lo suficiente. Al igual que el Montreal y el Columbus Crew, al que derrotó en penales, el New York City recibió un cachetazo del campeón mexicano a pesar de ir arriba en el marcador desde los 10 minutos, cuando Alonso Martínez venció con un derechazo al arquero Luis Manuel García. La reacción de los escarlatas no se hizo esperar. Con dos latigazos por izquierda y derecha, Jesús Angulo (37) y el portugués Paulinho (39) dieron vuelta al partido y, de paso, homenajearon en su festejo al uruguayo Bruno Méndez, quien sufrió la pérdida de su padre.