El campeón avanza en la Leagues Cup
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a12
El Toluca sabe lo que es ganar en contextos adversos. No es que sus rivales resulten sencillos, pero el vigente campeón del futbol mexicano desgrana la teoría de un sector de aficionados y analistas de este deporte que supone un crecimiento exponencial de la MLS por encima de la Liga Mx. Los Diablos son el primer participante del torneo nacional que clasifica a la siguiente fase de la Leagues Cup con un empate y dos victorias, incluido el 2-1 de ayer sobre el New York City FC en el mítico Yankee Stadium.
Si hubo un equipo que compitió bajo protesta desde el inicio del torneo, ese fue el Toluca. Su técnico, el argentino Antonio Mohamed, criticó los cambios en el formato, la saturación de partidos, los viajes y el poco tiempo de recuperación de sus jugadores entre una y otra fecha.
Es injusto, porque ganando los tres partidos puedes quedar eliminado, reclamó el Turco en sus primeras conferencias de prensa.
El desgaste hizo efecto en los Diablos, pero no lo suficiente. Al igual que el Montreal y el Columbus Crew, al que derrotó en penales, el New York City recibió un cachetazo del campeón mexicano a pesar de ir arriba en el marcador desde los 10 minutos, cuando Alonso Martínez venció con un derechazo al arquero Luis Manuel García. La reacción de los escarlatas no se hizo esperar. Con dos latigazos por izquierda y derecha, Jesús Angulo (37) y el portugués Paulinho (39) dieron vuelta al partido y, de paso, homenajearon en su festejo al uruguayo Bruno Méndez, quien sufrió la pérdida de su padre.
Los dirigidos por Mohamed lograron ocho de nueve puntos posibles, con lo que capitanearon la tabla de participantes de la Liga Mx.
En Montreal, el Puebla venció 2-1 al conjunto de casa con anotaciones de Emiliano Gómez (58) y Ricardo Marín (73). Los poblanos, a la espera confirmar su boleto a las llaves de eliminación, se quedaron con un hombre menos tras la expulsión de Raúl Castillo. El canadiense Joel Waterman también recibió la tarjeta roja.
Una realidad distinta enfrentó el León al participar en este torneo. Excluido del Mundial de Clubes por multipropiedad, La Fiera volvió al plano internacional con la Leagues Cup, aunque terminó despidiéndose sin victorias en tres encuentros. Ayer, en Lower Field, el Columbus Crew se impuso 1-0 y finiquitó el regreso a casa de los esmeraldas.
Finalmente, el Pachuca resolvió con autoridad el recompecabezas que el Dynamo de Houston le planteó en el estadio Shell Energy y, gracias a los tantos de Luis Quiñones (24) y Gastón Togni (85), entró en el grupo de los representantes mexicanos que se perfilan rumbo a los playoffs.