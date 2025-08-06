seguros y exitosos
Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a11
Washington. El presidente Donald Trump firmó ayer en la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece un grupo de trabajo para supervisar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De acuerdo con el mandatario,
esta decisión movilizará a todo el gobierno federal para garantizar que los juegos sean seguros, fluidos y un éxito histórico.
La orden exige que el grupo de trabajo coordine la seguridad y la planificación de la justa veraniega, agilice el procesamiento de visados y la acreditación para los atletas, entrenadores, medios de comunicación y otros visitantes que lleguen a Estados Unidos.
El equipo –que encabeza el propio mandatario– incluye al vicepresidente JD Vance, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.
En el acto, Trump elogió a Gene Sykes, presidente de la junta directiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) por la decisión de prohibir hace unas semanas a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos.
"Estados Unidos no permitirá que los hombres roben trofeos a las mujeres en los Juegos Olímpicos de 2028”, dijo el gobernante estadunidense, quien se preguntó por qué no escuchó aplausos en la sala cuando elogió a Sykes por ello.
En febrero, Trump firmó otra disposición de ese tipo que instruía a la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio, y a la de Seguridad Nacional revisar y ajustar las políticas sobre la participación de atletas transgénero y emitir directrices con el propósito de impedir su entrada a territorio estadunidense.
Esta medida ha sido criticada por defensores de derechos humanos porque discrimina a una minoría de deportistas con esta condición.
El lunes, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración anunció que ha actualizado su política de migración para restringir la concesión de visados a las mujeres trans que quieran competir en deportes femeninos.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó en un comunicado que Trump
considera un gran honor supervisar este espectáculo deportivo global, calificando los deportes como una de las
mayores pasiones del mandatario.
Casey Wasserman, presidente y director de LA28, dijo que la fuerza de trabajo
marca un paso importante en nuestros esfuerzos de planificación y refleja nuestro compromiso compartido de ofrecer no sólo los Juegos más grandes, sino los mejores que el mundo haya visto en el verano de 2028.
Trump también preside un grupo de trabajo federal para supervisar los preparativos para la Copa Mundial de Futbol 2026, que Estados Unidos, Canadá y México organizarán de manera conjunta.
La reciente ley impulsada por el mandatario en el Congreso, destinará mil millones de dólares en fondos federales para financiar la seguridad y la planificación de la justa veraniega, además de 625 millones para la Copa Mundial.
Los Juegos Olímpicos tendrán pruebas en otras ciudades del área metropolitana de Los Ángeles, además de dos sedes en Oklahoma City.