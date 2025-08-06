Ap y Prensa Latina

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de agosto de 2025, p. a11

Washington. El presidente Donald Trump firmó ayer en la Casa Blanca una orden ejecutiva que establece un grupo de trabajo para supervisar los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. De acuerdo con el mandatario, esta decisión movilizará a todo el gobierno federal para garantizar que los juegos sean seguros, fluidos y un éxito histórico .

La orden exige que el grupo de trabajo coordine la seguridad y la planificación de la justa veraniega, agilice el procesamiento de visados y la acreditación para los atletas, entrenadores, medios de comunicación y otros visitantes que lleguen a Estados Unidos.

El equipo –que encabeza el propio mandatario– incluye al vicepresidente JD Vance, la fiscal general Pam Bondi, la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, el presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Brendan Carr, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

En el acto, Trump elogió a Gene Sykes, presidente de la junta directiva del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos (USOPC, por sus siglas en inglés) por la decisión de prohibir hace unas semanas a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos.

"Estados Unidos no permitirá que los hombres roben trofeos a las mujeres en los Juegos Olímpicos de 2028”, dijo el gobernante estadunidense, quien se preguntó por qué no escuchó aplausos en la sala cuando elogió a Sykes por ello.

En febrero, Trump firmó otra disposición de ese tipo que instruía a la oficina del secretario de Estado, Marco Rubio, y a la de Seguridad Nacional revisar y ajustar las políticas sobre la participación de atletas transgénero y emitir directrices con el propósito de impedir su entrada a territorio estadunidense.